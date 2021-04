Jäger Reinhard Czuchal hat den hornlosen Ziegenbock damals in seinem Revier in Breitensee gefunden. Danach ging es bergauf, Karl Marx ist auf die „Sonnen-Ranch“ in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) gezogen.

Inzwischen ist die gesamte Ranch ins steirische Wildon übersiedelt. Dort hat es sich Karl Marx unlängst im Futtertrog gemütlich gemacht – es geht ihm sichtlich gut. Neue Freunde hat Karl Marx auch schon gefunden: „Mittlerweile hat er neun Ziegenböcke und zwei Schafböcke als Spielkameraden“, erzählt Obmann Karl Nemeth.

Wer Karl Marx und seine Freunde auf der Sonnen-Ranch unterstützen möchte, kann das neben Mitgliedschaften oder Patenschaften auch über eine Spende tun: AT48 3266 7000 0160 3950