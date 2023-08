„Was wurde aus...“ dem Obmann der Trachtenkapelle Brand?

„Die Musik stand für mich immer im Vordergrund“, sagt Karl Porod. Und er ist schon lange mit der Musik verbunden: In den 1960er Jahren lernte er das Flügelhornspielen und kam bald darauf zur Trachtenkapelle Brand. Dort hatte er mehrere Funktionen im Vorstand inne, ehe er 1993 zum Obmann gewählt wurde. Auch in der musikalischen Leitung wirkte er mit, war einige Zeit Kapellmeister-Stellvertreter. 2018 übergab er die Leitung des Vereins an jüngere Generationen, blieb der Trachtenkapelle aber noch als Ehrenobmann und aktives Mitglied verbunden.

„Ich spiele noch immer Trompete, aus gesundheitlichen Gründen lasse ich das Marschieren inzwischen aber aus“, sagt Porod. Von der Gemeinde Brand-Nagelberg (Ehrenring) und dem Blasmusikverband (Goldene Verdienstmedaille) wurde er für sein Engagement ausgezeichnet. Beruflich war Karl Porod zuerst als Glasmacher in Alt-Nagelberg tätig und später über 40 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung 2012 im Außendienst der Allianz-Versicherung. Heute sind neben der Musik auch Haus- und Gartenpflege und vor allem seine beiden Enkelsöhne wesentlicher Bestandteil der Freizeitgestaltung.