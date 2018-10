Eines von nur vier Feuerwehr-Quads in Niederösterreich wurde bei der Feuerwehr Karlstift stationiert. Am Sonntag wurde dieses spezielle Einsatzfahrzeug gesegnet.

Das 6x6 Quad der Marke Polaris wurde vom Feuerwehrausrüster Magirus für den Feuerwehreinsatz umgebaut. „Es ist hauptsächlich für Nachlöscharbeiten bei Waldbränden in unwegsamem Gelände gedacht“, erklärte Kommandant Bernhard Grill. Herzstück ist ein 120-Liter-Wassertank mit einer Schnellan griffs-Einrichtung mit 30 Metern Schlauchlänge. Zwei Pumpen stehen zur Verfügung, am Quad-Anhänger können bis zu zwei 500 Liter-Tanks mitgeführt werden. Eine Motorsäge samt Schnittschutzhose sowie eine Seilwinde und diverses Werkzeug ergänzen die Ausrüstung.

"Jetzt können wir solche Fälle mit dem Quad abdecken"

Für den Wintereinsatz schaffte die Feuerwehr Raupen an, die anstelle der Räder montiert werden. „Wir hatten in den letzten Wintern immer wieder Unfälle auf den Langlaufloipen, wo man mit keinem Fahrzeug hinkommt. Die einzige Möglichkeit war der Skidoo vom Lift. Jetzt können wir solche Fälle mit dem Quad abdecken“, so Grill.

Das rund 45.000 Euro teure Quad wurde zur Gänze aus dem Katastrophenfonds des Landes NÖ finanziert. Nur die Kosten für die Raupen (rund 3.500 Euro) muss die Wehr selbst tragen. Das Quad kann nun im Katas trophenfall im In- und Ausland eingesetzt werden – dazu wird es auf einem Anhänger transportiert, da die Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h liegt.

Auch Mitglieder der Nachbarfeuerwehr Bad Großpertholz werden nun auf dem Quad eingeschult.