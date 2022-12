Die Skiregionen sind bereit, aber Start mit Einschränkungen

Die hohen Energiekosten schlagen sich auch bei den Betreibern der Skilifte in Harmanschlag und Karlstift nieder. Trotz leicht reduzierten Flutlicht-Angeboten und Kunstschneeproduktion sowie zusätzlichen Ruhetagen will man den Skifahrern auch in dieser Saison Pistenvergnügen bieten.

„Wir sind startbereit“, betont Peter Weinberger, Geschäftsführer der Arralifte in Harmanschlag, der einige Umstrukturierungen im Team vornehmen musste. „Wir haben mit Christian Anderl, Florian Leutgeb und Stefan Müllner drei neue Betriebsleiter, die ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben“, sagt Weinberger. Dieses aus Harmanschlag stammende Trio folgt auf den im Vorjahr verstorbenen Betriebsleiter Rainer Poiss und Arnold Poiss, der seine Mitarbeit reduziert hat.

„Wir haben beim Panoramalift einen neuen verbreiterten Einstieg geschaffen. Damit wird es kein Gedränge mehr beim Lifteinstieg geben“, sagt Weinberger. Ansonsten bleibe alles beim Alten, auch die Preise für die Liftkarten werden nicht angehoben – trotz der gestiegenen Energiekosten. Diesen will man mit Einsparungen beim Beschneien und beim Flutlicht entgegenwirken: „Die linke Piste beim Panoramalift wird heuer nicht beschneit und das Flutlicht wird nur am Freitag- und Samstag-Abend eingeschaltet. Während der Ferien gibt es zusätzlich einen Flutlichtabend am Mittwoch.“

Laut Weinberger soll die heurige Skisaison am Arra um den 20. Dezember gestartet werden. „Wir sind optimistisch, denn auch die schon eingegangenen Anmeldungen für unsere Skikurse lassen auf eine gute Saison hoffen.“

Das gilt auch für die Aichelberglifte in Karlstift, wie Wolfgang Landl betont: „Wir wollen an der für 10. und 11. Dezember geplanten Landesaktion ‚Skikids‘ mitmachen.“ Der Saisonstart wird erst bekannt gegeben, genauso wie die zwei Ruhetage unter der Woche.

Karlstift setzt bei Familien- Abfahrt auf Naturschnee

„Das sind unsere Maßnahmen zum Energiesparen, denn beim Beschneien können wir nicht sparen. Wir haben schon in den vergangenen Jahren wenig beschneit, weniger geht einfach nicht“, sagt Landl. Somit wird auch heuer nur die Hauptpiste beschneit, auf der Familien-Abfahrt setzt man weiterhin auf Naturschnee. Die Preise für die Liftkarten müssen erhöht werden. „Wir haben uns für eine Anhebung der Preise um zehn Prozent entschieden“, sagt Landl. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet somit 28,60 Euro, für Kinder 22,10 Euro.

Unweit der Aichelberglifte befindet sich die Langlaufloipe der Gemeinde Bad Großpertholz, die mit Flutlicht ausgestattet ist. Das Flutlicht kann mit einem Münzautomaten in Betrieb genommen werden – ein Euro für 15 Minuten. Ansonsten stehen in Karlstift bei entsprechender Schneelage viele Loipenkilometer zur Verfügung. „Wenn alles passt, dann sind die Verbindungen zu den Loipen in Liebenau und Langschlag offen. Dann beträgt das Loipennetz 150 Kilometer“, betont Klaus Tannhäuser, der Loipenverantwortliche der Gemeinde Bad Großpertholz.

Die Loipengebühr für ein Tagesticket wird von vier auf fünf Euro angehoben. Am 14. Jänner nimmt Karlstift am landesweiten „Langlauf-Schnuppertag“ mit Trainern teil.

