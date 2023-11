Führungswechsel: Neuer Küchenchef im Moorheilbad Harbach

Als das Moorheilbad Harbach 1980 eröffnet wurde, da war es von einmaligem Naturraum umgeben, lag aber fernab aller Touristenströme an einer „toten“ Grenze zur damaligen Tschechoslowakei. Moorheilbad-Gründer Manfred Pascher († 2022) setzte daher auf zwei überregional starke Zugpferde, wie er später zur NÖN sagte: auf ein hochwertiges medizinisches Konzept – und auf die bestmögliche Verpflegung. Dabei wurde er über den „Ökokreislauf“ früh auch zum Bio-Pionier: „Wir wollten zeigen, dass man eine Gourmetküche biologisch führen kann.“ Die Küche spielte also immer schon eine zentrale Rolle im gesundheitstouristischen Leitbetrieb des Landes. Und Josef Fischer-Ankern war einer, der diesen Kurs über Jahrzehnte mitgeprägt hat. Nach seiner Pensionierung wurden nun die Weichen in der Gastronomie neu gestellt, der frühere Moorheilbad-Lehrling Christoph Wielander übernahm die Leitung des Küchenbereichs.

Bereits im Jahr 1983 war Josef Fischer-Ankern zum Moorheilbad Harbach gestoßen, hatte im Lauf seiner Karriere die Leitung des Küchenteams und in der Folge des gesamten Gastronomiebereichs übernommen und über viele Jahre hinweg innegehabt. Gemeinsam mit seinem Team sei es gelungen, das Haus „weit über die Grenzen des Waldviertels hinaus für seine ausgezeichnete Küche bekanntzumachen“, heißt es aus dem Moorheilbad. Nach 40 Jahren sei er nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden.

Erfahrenes Trio übernahm Führungsverantwortung. Die Leitung des Küchenbereichs hat künftig Christoph Wielander inne. Seine Laufbahn hatte 2006 mit der Lehre im Moorheilbad Harbach begonnen und ihn vor mehreren Jahren schließlich in den Hauptdienst im Küchenteam geführt. Unterstützt wird er in seinem künftigen Verantwortungsbereich von den Küchenmeistern und Souschefs Andreas Decker sowie Siegfried Müllner – beide genauso mit langjähriger Erfahrung im Moorheilbad.

Geschäftsführerin Viktoria Magenschab freut sich, dass drei Mitarbeiter aus dem bestehenden, eingespielten Team die Führungsverantwortung übernahmen, das Trio mit frischen Ideen und bewährter Expertise die kulinarische Vielfalt und Qualität fortsetzen werde: „Damit ist garantiert, dass das Moorheilbad Harbach auch in diesem Bereich weiterhin für eine hohe Qualität und ein vielfältiges Angebot steht.“ Im Moorheilbad sei „Karriere mit Lehre“ nicht nur ein Schlagwort – es ebne Nachwuchstalenten tatsächlich der Weg zu einer erfolgreichen Lehrlingsausbildung.

„Genuss und ausgewogene Ernährung äußerst geschmackvoll kombinieren.“ Er freue sich auf die neue Herausforderung, sagt indes Christoph Wielander. „Wir legen großen Wert auf die Verarbeitung von regionalen, biologischen Produkten aus dem Ökologischen Kreislauf Moorbad Harbach“, betont der neue Küchenchef. Sein Team beweise täglich, „dass sich Genuss und ausgewogene Ernährung auf äußerst geschmackvolle Art und Weise kombinieren lassen“.

Im Rahmen des Ökologischen Kreislaufes arbeiten Landwirte, Gewerbe und Tourismus bereits seit 1990 eng zusammen: Die kleinteilige Kulturlandschaft wird gepflegt, auch aus alten Tierrassen werden hochwertige Bio-Produkte gewonnen und in der eigenen Bio-Molkerei bzw. kleingewerblichen Betrieben auf kürzesten Wegen veredelt – und schließlich für die Gäste, Patientinnen und Patienten im Moorheilbad Harbach verarbeitet.