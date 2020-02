Eigentlich seien ihre Eltern gar nicht glücklich gewesen, als ihnen Laura Kamhuber im Alter von zehn Jahren den Wunsch unterbreitete, bei „Die NÖN sucht das größte Talent“ mitmachen zu wollen. „Sie meinten, dass es ohne Erfahrung und mit den paar Stunden viel zu früh wäre. Sie hatten Angst, dass mir Kritik den Spaß nehmen würde“, erinnert sich Kamhuber. Sie ging trotzdem zum Casting in der Gmünder Raika-Filiale. Die Ängste der Eltern waren unbegründet. Aus Laura wurde ein Schlagerstar.

Millionen-Hit auf YouTube. Vom Casting ging‘s ins Bezirksfinale, ins Waldviertelfinale und schließlich ins Landesfinale, bei dem sie nur knapp den Sieg verpasste, Zweite wurde. „Mir hätte aber nichts Besseres passieren können als diese Show für den Anfang“, sagt Kamhuber, die ursprünglich Gitarre lernen wollte und aus Platzmangel begann, Gesangsstunden zu nehmen, nun mit 19. „Die Technik ist immer sehr gut. Andy Marek ist so einfühlsam, geht auf die Talente ein. Er hat mir damals die Angst genommen und dem Publikum auch klar gemacht, dass wir alle am Anfang sind. Ich wäre sicher nicht dort, wo ich jetzt bin.“

Weitere Erfolge bei Castingshows waren die Folge , dazu machte sie das Video ihrer Interpretation von Whitney Houstons „I Will Always Love You“ bei „The Voice Kids“ zum YouTube-Star. Das Video kratzt an der 200 Millionen- Klicks-Marke. Noch im selben Jahr kam das erste Album samt TV-Auftritten wie im Musikantenstadl. „Die Talenteshow hat alles ins Rollen gebracht“, sagt Kamhuber, die nach einem Auslandsjahr ohne Auftritte nun auf Anhieb wieder Fuß in der Musiklandschaft gefasst hat. Wie berichtet wird demnächst ihre neue Single „Diva“ erscheinen. Dazu will sie neben dem Studium weiter Auftritte absolvieren.

Auch Thaler studiert. Mit dem Studium beschäftigt ist aktuell auch Jürgen Thaler. Der Großottener war 2013 nach Laura Kamhuber der bis heute letzte Teilnehmer aus dem Bezirk Gmünd, der es bis in Finale schaffte (er wurde Dritter). Der Musik ist auch er treugeblieben. Nach dem Grundwehrdienst bei der Militärmusik will er ein musikalisches Studium absolvieren.