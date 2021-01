Coronabedingt wurden die Sitzungen der Feuerwehren Steinbach und Brand nicht wie üblich in ihren jeweiligen Feuerwehrhäusern abgehalten, sondern vergangenen Samstag im Kulturhaus Alt-Nagelberg unter Vorsitz von Bürgermeister Franz Freisehner.

Den Anfang machte die Feuerwehr Steinbach. Dort wurden die Karten neu gemischt: Kommandant Wolfgang Rochla (seit 2012) übergab sein Amt an den bisherigen Stellvertreter Stefan Flicker (seit 2018). Verwalter Martin Ableidinger (seit 2014) übergab an Gerald Weinberger. Als Stellvertreter wurde Christian Kugler gewählt. Rochla dankte zum Abschied den Kameraden für die Zusammenarbeit und wünschte dem neuen Kommando alles Gute. Auch der neue Kommandant Stefan Flicker betonte: „Ich bedanke mich für die Stimmen, beim ehemaligen Kommandanten Wolfgang Rochla und der Gemeinde und freue mich auf meine neuen Aufgaben.“ Die Steinbacher Feuerwehr verzeichnete im Jahr 2020 unter anderem vier Brandeinsätze, 14 technische Einsätze, zwei technische und zwei Atemschutz-Übungen.

Thomas Macho neuer Kommandant in Brand

Nach langjährigem Einsatz als Kommandant übergab in Brand der Vizebürgermeister Werner Traxler vor 38 anwesenden Mitgliedern an Thomas Macho. Das „alte“ Trio mit Kommandant Traxler, Stellvertreter Thomas Macho und Verwalter Georg Einzinger war seit 15 Jahren ein eingespieltes Team. Jetzt rückte Macho an die Stelle des Kommandanten, Daniel Schandl wurde Stellvertreter und Yvonne Zelinka Verwalterin. Jürgen Walter bleibt Verwalter-Stellvertreter.

Traxler berichtete über die einschneidendsten Ereignisse seit 2006, dankte allen Kameraden und Bürgermeister Franz Freisehner „für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in den 15 Jahren“. Macho dankte Traxler und Einzinger für ihren Einsatz.

Die Floriani absolvierten im Vorjahr fünf Brandeinsätze, eine Brandwache und 21 technische Einsätze. Freisehner: „Es ist lobenswert, dass sich in Zeiten wie diesen immer wieder jemand findet und Verantwortung übernimmt. Ich wünsche beiden Wehren alles Gute.“