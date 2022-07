Zahnarzt Herzog bleibt in Gmünd, der Rahmen ändert sich

Werbung

Zuerst die gute Nachricht: Gerüchte über den Weggang des vor etwas mehr als drei Jahren nach Gmünd gekommenen Zahnarztes Philipp Herzog kann dieser entschieden zurückweisen. Aber: Er sah sich durch die Rahmenbedingungen dazu gezwungen, die Kassenverträge zurückzulegen. Damit nicht am Ende die Patienten draufzahlen, kündigt er für die Zeit nach seinem aktuellen Urlaub reduzierte Honorare als Wahlarzt an – damit soll Patienten kein Nachteil entstehen.

Auslöser ist sein zweiter Praxis-Standort beim Hauptbahnhof in Wien. Die Räumlichkeiten dafür habe er bereits erworben, ehe er 2019 den Kassenvertrag für die frühere Stelle von Alejandro Pérez-Alvarez bzw. Abdulbaset Atassi in der Bahnhofstraße in Gmünd angenommen hatte, erklärt er. Parallel zu seiner ersten Arztpraxis in Gmünd sei die Ordi in Wien aufgebaut worden, die sei nach Verzögerungen und hohen Investitionen nun startklar.

Was da das Problem ist?

„Ich möchte das, was ich mir in drei Jahren in Gmünd aufgebaut habe, nicht einfach aufgeben. Es macht Spaß und läuft wirklich gut, mir liegen meine Waldviertler Patienten sehr am Herzen. Daher würde ich gerne in Gmünd als Kassenarzt weitermachen und in Wien als Wahlarzt starten – aber man lässt mich nicht“, ist Herzog zerknirscht. Der Mix aus Kassen- und Wahlarzt sei nicht möglich.

Herzog versuchte, über die Zahnärztekammer und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) eine Lösung herbeizuführen. Er legt der NÖN einen Brief an die ÖGK vor, in dem er auf die prekäre Zahnärzte-Situation im Raum Gmünd hinweist und betont, dass er als Kassenarzt auch viele Not- und Schmerzfälle der Region eingeschoben und Notdienste an Feiertagen erfüllt habe, und dass er das gerne weiter tun möchte. – Es brauche ein Umdenken für die Regionen.

Die ÖGK habe nicht reagiert. Von der Kammer wisse er, dass das Modell mit Kassen- und Wahlarzt-Praxis parallel nicht geduldet werde. Also habe er den Vertrag letztlich kündigen müssen, mache nun eben mit Wahlarzt-Praxen in Gmünd und Wien weiter – das sei nämlich sehr wohl gestattet.

Wahlarzt: Was bedeutet das für den Patienten?

Bei Wahlarzt-Leistungen trägt die ÖGK per Gesetz lediglich 80 Prozent jenes Betrages, den sie einem Kassenarzt für die selbe Leistung überweist – Kosten, die damit nicht gedeckt werden können, müsste der Patient aus der eigenen Tasche beisteuern. Herzog will seine Honorare so anpassen, dass Patienten im Vergleich zu Kassenleistungen dennoch kein Nachteil entsteht.

Er kündigt auch an, den Prozess der Rückerstattung der Behandlungskosten durch die Kasse übernehmen zu wollen. Für seine Gmünder Patienten soll sich also zum Status quo nichts Wesentliches ändern.

Und die Kassenstelle?

Die ist seit drei Monaten ausgeschrieben, die aktuelle Frist läuft bis Mitte August. Bis dato gab es null Bewerbungen, wie seitens der Zahnärztekammer bestätigt wird – kein Wunder, sind doch auch die Stellen von Mirko Rozic in Kirchberg und im Zahnambulatorium Gmünd vakant.

Philipp Herzog bietet als Übergangslösung an, Patienten in Gmünd wie bisher im Rahmen des Kassenvertrages zu behandeln, bis ein neuer Vertragsarzt für die „medizinisch stark unterversorgte Region“ gefunden ist, wenn seine Wiener Patienten dafür während dieser Zeit Wahlarztrechnungen bei der Kasse einreichen dürfen. Das helfe der ÖGK, den Versorgungsauftrag in Gmünd weiter zu erfüllen – und es helfe seinen Patienten.

Es wird brutal

