Neun Events: Das wird der Festival-Sommer im Bezirk Gmünd

Kurz vor Start der Festival-Saison bekommen die Waldviertler Musikfestivals eine gemeinsame Website unter „w4musikfestivals.at“. Von den zehn dort vertretenen Festivals finden sechs im Gmünder Bezirk statt.

Dennoch lässt heuer ein Festival mit langer Tradition aus: Das „Kasumama Afrika Festival“, das seit 2001 in Moorbad Harbach stattfindet, macht heuer Pause. „Bei uns wird alles ehrenamtlich organisiert und es ist die Luft raus“, erzählt Obfrau Margot Layer. Für die Arbeit am Festival selber finde man zwar Mitarbeiter, für die Organisation sei das aber schwierig. „Aber es soll heuer ein kleines Fest im Afrika Dorf geben mit Workshops und Musik auf der kleinen Bühne“. Layer hofft, dabei neue Helfer zu finden. Der Termin sei noch nicht fixiert, wahrscheinlich Anfang August und vielleicht mit Kabarett und einem Überraschungsgast. Ziel für Layer ist, 2024 das Festival wieder in normaler Größe abzuhalten.

Aber auch ohne Kasumama gibt es im Bezirk eine vielfältige Festival-Landschaft. Alle vier Jahre macht das „Viertelfestival“ des Landes im Waldviertel Station, heuer werden ab Mai zahlreiche Projekte im Bezirk zu sehen sein.

Mit dem ersten richtigen „Musikfestival“ geht es zu Pfingsten los, wobei das „Pfinxt‘n“ in der Burg Heidenreichstein heuer nicht mehr stattfindet und 2024 als „Pfinxt‘n auf Reisen“ an neuer Location zurückkehren soll: Das Blasmusikfestival „Der böhmische Traum“ in Brand lädt wieder zum Mitmachen am „Großkonzert“ ein. „Wir sind sicher nicht das größte, beste, oder meistbesuchte internationale Blasmusikfestival, aber wir erheben den Anspruch, das familiärste Blasmusikevent zu sein“, betont Festivalleiter Jürgen Uitz. Zu hören sein werden Kapellen und Ensembles aus der Schweiz, Tirol, Wien und Niederösterreich. Neu im Programm ist der „Vereinsabend“, wo man das „Jahr des Ehrenamts“ feiern will.

Etwas „konzentrierter“ wird heuer das im zweijährigen Rhythmus stattfindende grenzüberschreitende Kulturfest „Übergänge-Přechody“ gestaltet, erzählt Thomas Samhaber. Das heißt, dass weniger Locations in Gmünd und České Velenice bespielt werden als zuletzt, der Donnerstag fällt weg, die Eröffnung wird auf Freitag verlegt. Dafür soll der Sonntag aufgewertet werden. Trotzdem kündigt das Team über 30 Veranstaltungen mit Künstlern aus acht Nationen an. „Wir wollen wieder mehr Wert darauf legen, die Stadt mit Kultur zu verzaubern. Und wir wollen Plätze nutzen, auf denen sich die Leute wohlfühlen“, so Samhaber. Das ganze Fest soll entschleunigter sein, Konzerte soll es nur am Abend geben.

Ein zauberhafter Programmpunkt soll der „historische Rummelplatz“ werden: Eine Gruppe aus Tschechien wird mit alten oder nachgebauten Jahrmarkt-Attraktionen den Schlosspark bespielen.

Das Wackelstein-Festival in Amaliendorf sowie die beiden Festivals in Litschau bleiben bei ihren gewohnten Terminen und Konzepten. Das „Schrammel.Klang.Festival“ ist wieder an zwei Wochenenden, wobei am ersten ein „Klezmer-Special“ wartet. Das Theaterfestival „Hin & Weg“ setzt einen Schwerpunkt auf Shakespeare und auf die „facettenreichen Ausprägungen von Dummheit“.

Das Schloss-Weitra-Festival zeigt zwischen Juli und August die Operette „Im weißen Rössl“ mit Joesi Prokopetz als Kaiser Franz Joseph und Andy Lee Lang als schöner Sigismund.

Zur sechsten Auflage lädt im August das Lichtkunst-Festival „Blockheide leuchtet“ mit bewährtem Programm zwischen beeindruckenden Installationen und dezenter Unplugged-Musik. Den Saisonabschluss macht wie immer das kleine „Progress“-Festival im Hoftheater mit Installationen, Theaterperformances, elektronischer Musik und zwei feministischen Punkbands.

Der Festival-Kalender:

Viertelfestival: 12. Mai bis 15. August im Waldviertel.

Der Böhmische Traum: 26. bis 28. Mai, Brand.

Schrammel.Klang.Festival: 7. bis 9. Juli, 14. bis 16. Juli, Litschau.

Schloss-Weitra-Festival: 7. Juli bis 6. August.

Wackelstein Festival: 21. bis 23. Juli, Amaliendorf.

Přechody-Übergänge: 28. bis 30. Juli, Gmünd & České Velenice.

Theaterfestival „Hin & Weg“: 11. bis 20. August, Litschau.

Blockheide leuchtet: 17. bis 20. August, Gmünd.

Progress: 1. und 2. September, Pürbach.

