Training für Körper & Geist: Jutta Göschl holt LIMA-Kurse nach Weitra

Das LIMA-Programm umfasst vier Bereiche, nämlich Gedächtnistrainig, Kompetenztrainig, Psychomotorisches Training und Sinn- und Lebensfragen. Auch in der Pfarre Weitra wird nun dieses Programm unter der Leitung von Jutta Göschl ein Mal im Monat im Herbst und im Frühjahr angeboten. Jutta Göschl ist Mitglied im Pfarrgemeinderat, hat nach eigenen Angaben „jetzt Zeit“ - sie war vor ihrer Pensionierung Direktorin im Schulzentrum Gmünd - und leitet das Katholische Bildungswerk in der Pfarre Weitra, wo es ihr ein Anliegen ist, Bewegung in die Pfarrgemeinde und ins gemeinsame Zusammenleben zu bringen.

Vor Kurzem stand ein Termin im Pfarrsaal Weitra unter dem Motto „Erntezeit - Zeit für Dankbarkeit“: Eine hübsche herbstliche Tischdekoration mit Äpfeln, Nüssen und Kastanien passte perfekt dazu. Die Teilnehmer brachten zum Ausdruck, wofür sie selber dankbar sind. Genannt wurden Frieden, Natur, Wasser, Familie, Gesundheit und mehr. Jutta Göschl gestaltete die zwei Stunden gemäß dem LIMA-Programm interessant und abwechslungsreich.

Strategien gegen die Ohnmacht finden

Gedächtnisübungen wie Schüttelwörter und Wortgitter wechselten ab mit einfachen Bewegungsübungen und dem Erkennen und Benennen von bunten Herbstblättern. Ein Herbstgedicht von Rainer Maria Rilke und die Geschichte über dessen bewegtes Leben passten zum Trainigspunkt „Lebensfragen und Seelenleben“. Ebenso wie der Hinweis auf ein Buch von Melanie Wolfers mit dem Titel „Kraftvoll leben - Nimm der Ohnmacht ihre Macht“. Darin wird angesprochen, dass es beides brauche: den Blick auf das Negative und auf das Positive, die Aufmerksamkeit für das Schwierige und das Mutmachende.

Es können selbst schwierige Geschichten so erzählt werden, dass sie Mut machen. Nur so könne vieles, das derzeit auf der Welt passiert, verarbeitet werden, ohne sich überfordert oder ohnmächtig zu fühlen. Dazu passt auch der altgriechische Philosoph Pythagoras: „Man soll schweigen oder Dinge sagen, die noch besser sind als das Schweigen.“ Die Teilnehmer erlebten den Nachmittag im Pfarrsaal Weitra als ausgespochen positiv, in angenehmer Atmosphäre, mit Dank an die sorgfältige Vorbereitung und Leitung durch Jutta Göschl.

Der nächste Termin des Katholischen Bildungswerkes „Liturgische Farben und Gewänder“ mit einem Vortrag von Pater Markus Feyertag findet am 7. November um 19 Uhr im Pfarrsaal Weitra statt. Nächster LIMA-Kurs: „Wege zu mehr Gelassenheit“ am 14. November um 14 Uhr, Pfarrsaal Weitra. Um Anmeldung wird gebeten.