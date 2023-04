„Was wurde aus?“ ... der Spitzen-Rodlerin Mladek?

Katrin Mladek aus Reichenau (Bad Großpertholz), die jetzt Schöpf heißt, zählt zu den erfolgreichsten Naturbahnrodlerinnen Österreichs. Seit ihrem vierten Lebensjahr sitzt sie auf der Rodel, sie kam 2004 ins Nationalteam. Nach einem schweren Unfall 2005 kämpfte sie sich zurück, gewann vier Mal die FIL-Weltjugendspiele und einige Europacup-Rennen, heimste mehrere Staats- und Landesmeister-Titel ein. „2014 hat es aber gereicht“, blickt Katrin Schöpf zurück. „Mein Papa, der mich zu den Rennen begleitet hat, und ich genießen die freien Wintermonate.“

Nach dem Besuch der HBLA in Freistadt absolvierte Katrin Schöpf die Ausbildung zur medizinischen Assistentin. „Seit 2014 arbeite ich in der Pädiatrie (Kinderstation).“ Sie wohnt mit ihren zwei Söhnen (fünf und ein Jahr alt) in Reichenau. „Ich bin glücklich vergeben und verbringe viel Zeit mit meinen Lieben. Ich gehe schwimmen, wandern und auch rodeln. Aber das nur mehr im Freizeitstil. Meinem älteren Sohn gefällt auch schon die Naturrodelbahn in Reichenau, wo für mich alles begonnen hat.“

