Nächtlicher Wohnungsbrand in Gmünd

Die Streife der Polizeiinspektion Gmünd war innerhalb weniger Minuten am Einsatzort und wurde von der Wohnungsinhaberin (36) bereits vor dem Mehrparteienhaus erwartet. Aus einem geöffneten Fenster der Wohnung drang bereits starker Rauch. Die Wohnungsinhaberin teilte den Polizeibeamten mit, dass sich noch zwei Katzen in der Wohnung befinden würden. Die Polizisten versuchten noch mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen, was jedoch nicht gelang. Sie konnten aber die beiden Katzen unversehrt aus der verrauchten Wohnung retten.

Alle Bewohner des Mehrparteienhauses konnten unversehrt ihre Wohnungen verlassen. Der Brand konnte anschließend rasch von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Als Brandursache kann laut Polizei ein am Küchenherd vergessener Topf mit Fett angenommen werden. Die Wohnung wurde durch den Brand und die starke Verrußung demnach schwer beschädigt.

Die Wohnungsinhaberin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Gmünd eingeliefert.

