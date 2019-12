Die nackten Zahlen am Lohnzettel eines durchschnittlichen Beschäftigten in Niederösterreich sind im Vorjahr gestiegen, nach Abzug von Inflation, Sozialversicherung und Lohnsteuer ging das „reale“ Nettoeinkommen aber zurück. – Nicht so im Gmünder Bezirk: Hier wirft die aktuelle Einkommensstatistik der Arbeiterkammer NÖ einen realen Einkommensgewinn von immerhin 0,73 Prozent aus, nachdem 2017 ebenfalls noch leichte Realverluste zu verzeichnen gewesen waren. Generell behauptet sich Gmünd als einziger Bezirk nördlich der Donau im NÖ Spitzenfeld der durchschnittlichen Einkommen.

NOEN

Bau: Vollbeschäftigung bis spät in den Herbst.

Der regionale Arbeitsmarkt könne sehr gut von der allgemeinen Wirtschafts-Dynamik profitieren, sagt AK-Bezirksstellenleiter Michael Preissl. Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk seit Monaten stärker als im Landesvergleich im Sinkflug, schwerwiegende Insolvenzen bleiben seit Monaten aus. Preissl: „Vor allem in der wichtigen Bauwirtschaft herrscht mehr als Vollbeschäftigung bis spät in den Herbst hinein, die Auftragslage ist auch für das Jahr 2020 bereits sehr gut.“

Mit dem Bau seien, so Preissl weiter, auch branchennahe Bereiche wie die Fertighaus-Branche im Hoch. – Betriebsräte auch aus anderen Bereichen würden für 2020 durch die Bank optimistische Prognosen abgeben, so Preissl, er höre kaum Klagen über schlechte Auftragslagen. Bloß am einst zentralen Textilsektor seien „keine großen Sprünge mehr zu erwarten. Die Betriebe schaffen es aber doch, sich über Wasser zu halten.“

Arbeiter weit über Schnitt.

Das Medianeinkommen (Erklärung siehe Infobox) stieg 2018 bei Männern und Frauen im Bezirk, wenn auch stärker bei Männern. Vor allem Arbeiter verdienen mit 2.484 Euro brutto durchschnittlich wesentlich besser als im NÖ-Schnitt (2.263), unterm Landesschnitt liegen allerdings weiterhin weibliche Angestellte mit 1.570 Euro (NÖ: 1.686).

Im Schnitt winken Frauen im Bezirk 60,6 Prozent der Männer-Einkommen, in nur zwei Bezirken ist die Kluft noch größer. Dafür zählt die Kluft zwischen Top-Verdienern und Wenig-Verdienern laut AKNÖ zu den fünft geringsten des Landes.

Fokus auf Dienstleistung.

Potenzial sieht Bezirkschef Preissl vor allem noch bei Dienstleistung bzw. Fremdenverkehr: „Alleine im Moorheilbad Harbach und in der Sole-Felsen-Welt ist bereits extrem viel passiert – auf diese Bereiche wird man weiter fokussieren müssen.“