Nachdem die ÖBB das Friedenslicht am 24. Dezember nur an ausgewählte Bahnhöfen in Niederösterreich bringt – der nächstgelegene Bahnhof ist jener in Krems – sind heuer Martina Diesner-Wais, Bernhard Bock sowie Othmar und Gabi Scherzer die „Friedenslichtbringer“ für Gmünd.

„Vor vier Jahren hat Martina Diesner-Wais die Idee geboren, einen Lauf durchzuführen, bei dem das Friedenslicht vom Stift Zwettl nach Gmünd gebracht werde“, erklärt LT-Gmünd-Obmann Bernhard Bock.

Diese beliebte Tradition wolle man in heurigen Coronajahr „nicht sterben lassen“. Die vier Läufer sehen diesen Lauf als „Religionsausübung“, der Sport rücke in den Hintergrund.

„Uns ist es wichtig, dass das Friedenslicht in die Orte entlang der Laufstrecke und dann in die Pfarrkirche Gmünd-Neustadt kommt“, erklärt Bock. Natürlich werden alle Vorgaben in Sachen Corona berücksichtigt.

Gab es in den vergangenen Jahren immer viele Teilnehmer, sind heuer nur die vier Läufer unterwegs, diese tragen bei der Übergabe des Lichtes einen Mund-Nasen-Schutz, halten immer ausreichend Abstand – auch während Laufes.

Starten werden Martina Diesner-Wais, Bernhard Bock sowie das Ehepaar Scherzer am 23. Dezember um 12 Uhr im Stift Zwettl. Das Friedenslicht, dass ein Gföhler zum Stift Zwettl bringt, wird von Abt Johannes Maria Suypulski gesegnet. Dann werde die Laterne mit dem Friedenslicht von den Läufern bis nach Gmünd getragen – rund 30 Kilometer lang – mit kurzen Übergabepausen in den an der Strecke gelegenen Ortschaften.

In der Pfarrkirche Gmünd-Neustadt erfolgt die Übergabe des Lichtes an Pater Georg Kaps um 18 Uhr – ebenfalls im kleinen erlaubten Rahmen.

Das Friedenslicht kann ab 24. Dezember 8 Uhr in der Kirche Gmünd-Neustadt abgeholt werden. „Die Kirche darf man nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten und bitte den Abstand einhalten“, betont Pater Georg Kaps, der plant, dieses Licht auch in die Kapellen in Wielands und Ehrendorf (Gemeinde Großdietmanns) zu bringen.

Der Großteil der Pfarren werden das Friedenslicht am 24. Dezember ebenfalls zur Abholung bereitstellen, auch beim Roten Kreuz Weitra kann es von 9 bis 15 Uhr abholen.