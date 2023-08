Heidenreichstein: Diskussionen nach Stadtrat-Rücktritt

Nicht nur die Temperaturen waren am Abend der jüngsten Gemeinderatssitzung in Heidenreichstein hochsommerlich heiß, auch der Sitzungsstart erfolgte ziemlich hitzig. Auslöser dafür war der Rücktritt von Baustadtrat Manfred Zimmel (SPÖ) und die damit verbundene Neubestellung seiner Parteikollegin Alexandra Weber.

Zimmel, der weiterhin als Gemeinderat tätig sein wird und als Vorsitzender des Bauausschusses seine Nachfolgerin unterstützen will, erntete zwar von allen Fraktionen Lob für seine Arbeit, gleichzeitig jedoch heizte ÖVP-Mandatar Leopold Diesner die Diskussion um die Neubestellung und die Arbeitseinteilung für die bisherige Gemeinderätin und künftige Stadträtin Weber – die wie berichtet auch als potenzielle künftige Bürgermeisterin der Burgstadt gehandelt wird – an.

19 Stimmen für Weber, fünf Streichungen. Konkret stieß sich Diesner daran, dass Zimmel zwar als Baustadtrat aufhörte, die Leitung des dazugehörigen Ausschusses aber nicht an seine Nachfolgerin im Stadtrat übergab – sondern als Ausschussleiter blieb. Diesner: Wer das Stadtrat-Mandat ausübe, solle auch den Vorsitz über den jeweiligen Ausschuss führen. Die SPÖ hielt dagegen. Tenor: Die gefundene Lösung helfe am Weg zu einer geordneten Übergabe und Einarbeitung in ein umfangreiches neues Aufgabengebiet.

Auch aus der Grünen Liste kam eine Meldung: Die Nachfolgefrage sei bei Wechseln im Stadtrat primär innerhalb jener Fraktionen zu klären, denen das Mandat aufgrund des Wahlergebnisses zusteht, sagte Grünen-Gemeinderat Philipp Petermichl. Zuletzt sei, so Petermichl, die Nachfolgeregelung des zurückgetretenen ÖVP-Stadtrates Christian Nöbauer genauso zur Kenntnis genommen worden.

Bei der geheimen Abstimmung fand Leopold Diesner jedenfalls nicht ausreichend Unterstützung, Alexandra Weber zog mit 19 Stimmen – bei fünf Streichungen – in den Stadtrat ein.