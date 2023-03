Bauland-Fragen als Zankapfel in Schrems

Nicht nur die Fragen zur Hauptplatz-Neugestaltung entzweiten zuletzt den Schremser Gemeinderat: Auf keinen gemeinsamen Nenner kamen die Fraktionen auch hinsichtlich einer von der ÖVP angeregten „Bauplatz-Offensive“.

Gefordert wurde von Stadtrat Tobias Spazierer für die ÖVP aufgrund der finanziellen Verschärfungen der vergangenen Jahre eine Erhöhung der gemeindeseitigen Wohnbauförderung von einem Drittel auf die Hälfte der Aufschließungs-Abgaben und somit von maximal 5.000 auf 7.000 Euro. Und: Ein Ausschuss solle der Frage nachgehen, wo im Stadtgebiet Wohneigentum möglich wäre.

„… dann gäbe es seit 20 Jahren keine Bauplätze“

„Würden wir auf eure Initiativen warten, dann gäbe es in Schrems seit 20 Jahren keine Bauplätze mehr“, ätzte Vizebürgermeister und SPÖ-Klubchef Michael Preissl. Alleine der Waldviertler Wohnpark sei aus einer SPÖ-Initiative entstanden. Laufend werde versucht, neue Bauplätze zu schaffen, aktuell wie berichtet etwa in Kottinghörmanns und auf der ehemaligen „Volksfest-Wiese“ in Schrems. Preissl: Man brauche den Antrag genauso wenig wie jenen zu einer Hauptplatz-Volksbefragung, zumal er sowieso Thema im Ausschuss sei.

Es sei sinnlos, Einzelgründe zu suchen, die am Ende schwer umzuwidmen seien, so Preissl weiter. Wenn doch, so führe eine öffentliche Nennung der Fläche – die ÖVP hatte via Gratismedium eine konkrete Stelle genannt – bestenfalls zu einer Verteuerung, „wir brauchen aber leistbare Grundstücke im Gemeindegebiet“.

Dass sich jeder Einzelne Gedanken macht, sei aber wertvoll, sagte Gemeinderätin Martina Diesner-Wais (ÖVP). Man sehe ja, dass Bauplätze rar werden. SPÖ-Stadtchef Peter Müller: Für Gründe mitten im Grünland, vielleicht noch mit nicht zum Mitmachen bereiten Anrainern, sei kaum mehr eine Widmung zu bekommen. „Wichtiger wäre es daher, die vorhandenen Baugründe zu bebauen“, so Müller. In der NÖN hatte er schon massive Baulücken etwa in der Heidenreichsteiner Straße angesprochen. Da seien Bund & Land gefordert.

Unterstützung für ÖVP nur von Liste Prinz

Gerade im Wohnpark seien bereits mehrere Gründe zurückgegeben worden, weil der Hausbau letztlich nicht finanzierbar war, warf Listenmandatarin Viktoria Prinz ein. Eine Erhöhung der Wohnbauförderung von maximal 5.000 auf 7.000 Euro bleibe ein „Tropfen auf den heißen Stein“, sei aber doch eine Unterstützung. Und Spazierer: „Die Situation ist für Häuslbauer massiv schwerer geworden“ – was also dagegen spreche, sie stärker zu fördern? „Das sollten wir im zuständigen Ausschuss diskutieren. Daher: Macht nicht solche Anträge, meldet euch in den Ausschüssen“, bat Bürgermeister Müller.

Abgestimmt wurde über den Antrag trotzdem. Zustimmung fand er letztlich nur bei ÖVP und Liste Prinz, SPÖ, FPÖ & Grün lehnten ihn ab.

