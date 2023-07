Anlagen verlassen Gmünd: NBG-Glaswerk ist endgültig Geschichte

Trostloses und für viele Beteiligte schmerzvolles Bild an einer Gmünder Stadteinfahrt: In zahlreichen großen Holzboxen liegt das Innenleben des früheren NBG-Glaswerkes am Werksgelände ausgebreitet - auf den Abtransport wartend. Es sind die Trümmer der „NBG Fiber GmbH“, das zig Millionen Euro schwere ehemalige Leuchtturm-Projekt ist endgültig Geschichte.

Höhenflug – und Absturz in Zeiten der Krise. Ein Dreivierteljahr ist es bereits her, seit die „NBG Fiber GmbH“ mit Sitz im Access-Industrial-Park am Landesgericht Krems einen Sanierungsantrag stellen musste. Es war der vorläufige Tiefpunkt einer monatelangen Berg- und Talfahrt: Noch war die Euphorie nach jahrelanger Vorarbeit grenzenlos gewesen, als der Spatenstich zu einem europaweit einzigartigen Werk zur Produktion von Glasfaser-Rohlingen mit Investitionskosten von mehr als 50 Millionen Euro gefallen war. Danach kamen die Pandemie, die extreme Teuerung am Energiesektor in einem hoch energieintensiven Bereich, als Draufgabe noch massive Verzögerungen bei der Feinjustierung des in mehr als 280 Lkw-Fuhren aus Finnland angelieferten und vor Ort montierten Anlagenparks. Monatlichen Kosten von bis zu zwei Millionen Euro stand somit laut Glasfaser-Pionier Karl Bauer lange Zeit nur wenig Ertrag gegenüber.

Das Sanierungsverfahren platzte im Herbst 2022 mangels Masse, die NBG Fiber schlitterte mit kolportierten Schulden von 37 Millionen Euro in den Konkurs. Das Werk wurde wie berichtet auf Raten geschlossen, das geordnete Herunterfahren dauerte wegen laufender chemischer Prozesse bis Ende März 2023 an.

Die 2020 in mehr als 280 Lkw-Fuhren angekarrte und vor Ort montierte Produktionsanlage für hochreinstes Glas verlässt Gmünd. Foto: Markus Lohninger

Einst 250-köpfige NBG-Familie verkleinerte sich. 48 Beschäftigte verloren direkt bei NBG Fiber – einer Tochtergesellschaft der „NBG Fiber Holding GmbH“ – ihren Job. Dazu kamen noch einige Dutzend im Umfeld. Die „NBG Holding GmbH“ mit Firmen im Glasfaserbereich von der weiterhin erfolgreichen Röhrchenproduktion bis zur Sensorik ist zwar rechtlich eigenständig, war durch Synergien aber doch mit der NBG Fiber verflochten.

Sie musste in einen Restrukturierungsprozess. Mehr als 20 Jobs gingen auch dort verloren, im Dezember wurde im Zuge eines Konkursverfahrens noch die Liquidation der NBG-Tochter „kubator GmbH“ eingeleitet, inzwischen ist auch die auf 3D-Drucke spezialisierte „NBG Dimensions“ Geschichte.

Firmengründer Karl Bauer blieb Eigentümer der „NBG Holding GmbH“, hat die Geschäftsführung aber an Thomas Seidl abgegeben und sich auch aus der Führung der Tochtergesellschaften zurückgezogen.

Filetierung nicht abgewandt: Anlage zieht weiter, was passiert mit dem Reinraum? Im Glaswerk der früheren NBG Fiber am Nebengrundstück ziert die Unmenge an Transportboxen derweil der Name „RIL“ für Raiffeisen-Impuls-Leasing. Die Produktionsmaschinen gehen an den Leasinggeber zurück, klärt Masseverwalterin Martina Withoff auf NÖN-Nachfrage auf. Im Februar hatte sie wie berichtet noch auf einen Verkauf des kompletten Betriebes und dessen Fortführung gehofft und durchaus auch Chancen dafür gesehen – solle die Anlage weiterlaufen, dann gehe das nur, wenn eine Filetierung abgewendet werden könne.

„Wir haben es sehr lange versucht. Letztlich blieb aber kein einziger konkreter Übernahme-Interessent“, sagt die Zwettler Rechtsanwältin nun. Die Gründe dafür seien vielfältig gewesen, vom Standort über die Kapazität und den Output bis zu dem Aspekt, dass es vor Ort keinen „Ziehturm“ gibt – die in 120-stündigen Prozessen gewonnenen, gut 80 kg schweren Glasfaser-Rohkörper also in ein externes Werk müssen, damit daraus die feine Glasfaser „gezogen“ werden kann.

Bis dato kein Angebot für die Liegenschaft. Nach dem Abbau des Maschinenparks bleiben immer noch vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für den nach NBG-Angaben 2.500 m² großen, 24 Meter hohen Produktions- und Lager-Koloss aus 430 Tonnen verzinktem Stahl samt überdimensionalem, partikelfreiem Reinraum, der ein Volumen von mehr als 600 Wohnraumlüftungen aufweist. Masseverwalterin Withoff rechnet damit, dass sich ein Käufer für die Liegenschaft findet, der auch Verwendung für die Technologie des Reinraums hat, „ansonsten wird auch dieser zu verwerten sein“. Für die Liegenschaft an sich gebe es einige Interessenten. Konkretes Angebot liegt demnach jedoch noch keines vor. Die letzten Beschäftigten haben NBG Fiber mit Ende März verlassen.