Die beiden traditionellen Veranstaltungen dieses Vereines, das Gesellschaftsschnapsen am 9. April sowie das Osterkränzchen am 17. April, die im Gasthaus Stangel in Heinrichs stattfinden hätten sollen, wurden abgesagt. „Das haben wir aufgrund der hohen Infektionszahlen und den aktuellen Vorgaben dazu so beschlossen“, betont Obmann Karl Leitner.

