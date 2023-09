Festhalten an Vision für „Otto Quartier“ im Schremser Zentrum

Das „Otto-Haus“ am Schremser Hauptplatz, das in vielen Jahren des weitgehenden Leerstands zum Symbol des Geschäftesterbens in der Granitstadt wurde, steht wieder im Mittelpunkt von Spekulationen. In der Gerüchteküche kolportierte Verkaufsabsichten werden in der „Envoi Immo GmbH“, aus Weitra, die die weitläufige Immobilie am Eck zur Josef-Widy-Straße vorigen Winter erworben hatte, nicht bestätigt: Man halte an der Vision zur Aufwertung als „Otto Quartier“ fest.

Komplett ausgeschlossen wird ein Verkauf aber nicht.

Fassadensanierung vertagt. Aufgekommen waren die Gerüchte durch ein Immobilien-Inserat für ein „Bauträgerprojekt am Hauptplatz“ mit 1.145 m² Grund- und 1.800 m² Wohnfläche ohne Angabe näherer Details. Allzu groß ist die Auswahl da nicht, zumal sich beim „Otto-Haus“ seit der NÖN-Story über die Pläne der neuen Besitzer baulich wenig getan hat. Aktiv sei man jedoch nicht auf der Suche nach einem Käufer, betont Envoi-Geschäftsführer Maximilian Müller auf Nachfrage, man halte an den Plänen für das „Otto Quartier“ fest. Die Fassaden-Sanierung samt neuem Außenauftritt und Lichtkonzept sei primär wegen der Knappheit an Handwerkern und der Teuerung auf 2024 vertagt worden.

Die Immobilie umfasst von der Josef-Widy-Straße zugänglich auch das Lokal „Midus“ und das frühere „Schlecker“-Geschäft, das nun an einen Verein vermietet ist und heuer einem Umbau unterzogen wurde. In der vom Hauptplatz zugänglichen, leerstehenden Etage darüber will die Envoi mit den Arbeiten an der Bestandsfläche warten, bis tatsächliche Mieter gefunden sind, „damit wir auf deren Bedürfnisse Rücksicht nehmen können“. Angedacht ist wie berichtet auch ein Dachgeschoß-Ausbau und die Schaffung von Barrierefreiheit über einen Aufzug im Innenhof.

Ganz undenkbar ist ein Verkauf trotzdem nicht. Maximilian Müller spricht von Kontakten zu Bauträgern, um verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zu prüfen, „dabei achten wir darauf, die Interessen der bestehenden Mieter zu berücksichtigen“. Finde sich in der Zwischenzeit ein geeigneter Bauträger, der die Anliegen der Envoi – darunter die Übernahme der Mieter – berücksichtige, so sei eine Zusammenarbeit oder auch ein Verkauf vorstellbar.

Fragen zur Bausubstanz. Gerede über eine angebliche Baufälligkeit des Gebäudes weist Müller jedenfalls klar zurück. Man habe es einen Statiker prüfen lassen, der keine Mängel an der Bausubstanz feststellen habe können, betont er. „Es handelt sich lediglich um altersbedingte oberflächliche Abnutzungen“.

Der Gebäudekomplex wurde nach 1926 durch die Kaufmanns-Familie Otto aus einem in vier Einheiten geteilten Wirtschaftshof vereint, daher sind heute verschiedene Zutritts- und Teilungs-Optionen möglich. Das Kaufhaus Otto deckte mit phasenweise 70 Beschäftigten jahrzehntelang vielfältige Bereiche ab, wurde nach einem Großbrand 1982 noch modernisiert. Ende der 1980er Jahre kam das Aus, danach wurde die markante mittlere Etage mit Auslagen und Zugängen zum Hauptplatz für mehrere Zwecke genutzt, bis die Lichter ausgingen.

2018 wurde die Immobilie an einen Deutschen verkauft, der hier keine seiner Ideen verwirklichen konnte – und den Gebäudekomplex im vorigen Winter weiter verkaufte.