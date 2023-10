Keine Verletzten Auto landete in der Lainsitz bei Gmünd

Die Feuerwehren Breitensee und Gmünd zogen den Unfallwagen mit dem Kran aus der Lainsitz. Foto: FF Gmünd-Stadt

