In der Bezirkshauptstadt Gmünd musste vor der Gemeinderatswahl am 26. Jänner kein einziger Einspruch gegen das Wählerregister behandelt werden, in Litschau arbeitete die Gemeinderats-Wahlbehörde in einer Marathon-Sitzung insgesamt 149 „Berichtigungs-Anträge“ ab. 35 Nebenwohnsitzern wurde dabei das Wahlrecht aberkannt, allfällige Beschwerden beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) sollen mit 10. Dezember behandelt werden.

NOEN BBL-Mandatar Roland Edinger brachte den Ball vor der Gemeinderatswahl ins Rollen.

Edinger: „Schlampig gehandhabt.“ Gemeinderat Roland Edinger (BBL), der den Ball wie berichtet ins Rollen gebracht hatte, spricht von einer Hetzjagd gegen seine Person, „es geht bis zu Einschüchterungen und Bedrohungen“. Im Unrecht sieht sich Edinger, der seinen Hauptwohnsitz nach eigener Angabe entgegen des vorwöchigen NÖN-Berichtes mittlerweile in Litschau hat, wegen seiner Anträge nicht: Wer zurecht in der Wählerevidenz stehe, bleibe ohnehin drin.

Dass fast ein Viertel der Einsprüche schon in erster Instanz zu Streichungen geführt hatte, sieht Edinger zudem als Bestätigung. „Man sieht, wie schlampig die Sache vom Bürgermeister gehandhabt wurde – er hatte ja den Auftrag, die Liste zu bereinigen.“ Er rede noch gar nicht von jenen, die beim vorigen Mal bereits gerichtlich gestrichen worden und jetzt dennoch bestätigt worden seien – etwa solche, die bei einem Altbürgermeister oder dem aktuellen Bürgermeister gemeldet seien.

NOEN ÖVP-Stadtchef Rainer Hirschmann: „Habe mich an Gesetz zu halten.“

VP-Hirschmann: „Habe mich ans Gesetz zu halten.“ Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) hält das Gesetz für „verbesserungswürdig“, aber: „Ich habe mich selbstverständlich daran zu halten. Wenn die rechtlichen Grundlagen erfüllt sind, steht es mir nicht zu, Streichungen durchzuführen oder diesen nachzukommen.“ Zum angesprochenen Fall des Altbürgermeisters hält Hirschmann fest: „Es gibt ordentliche Wohnsitze, ausgefüllte Evidenzblätter sowie ausführliche Stellungnahmen aller Genannten – die beabsichtigten Wahlrechtsentsagungen waren daher von der Gemeindewahlbehörde abzulehnen!“ Zur Unterstellung, man habe schlampig gearbeitet, mahnt der Stadtchef „Edinger und seine Konsorten“ zu Vorsicht: „Sollte er mir oder meinen Verwaltungsmitarbeitern ein Fehlverhalten oder gar Amtsmissbrauch vorwerfen wollen, muss er mit einer Anzeige rechnen!“

Die Zustimmung der Gemeindewahl-Behörde zu den 35 Streichungen gründe am ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen, so Hirschmann, „einige wollen nach deren Aussagen nicht mehr belästigt werden und sich dieses Theater nicht länger antun…“

„Frage mich über Rechtsverständnis…“ Nach Aussage des Bürgermeisters würden sich Menschen mittlerweile teilweise verfolgt fühlen. Einer habe ihm sogar angedroht, ihn im Falle einer Streichung persönlich verklagen zu wollen. Hirschmann: „Es kann nicht sein, dass man sich als Zweitwohnsitzer permanent rechtfertigen und erklären muss! Warum unterschreibt Edinger die Abänderungsanträge nicht selber, sondern schickt Parteimitläufer vor?“ Edinger beklage zudem, dass vom LVwG bereits 2015 gestrichene Nebenwohnsitzer wieder zugelassen worden seien, streiche aber gleichzeitig Personen, die vom LVwG zugelassen wurden. „Ich frage mich, welches Rechtsverständnis Edinger eigentlich hat“, sagt Rainer Hirschmann.

Archiv SPÖ-Stadtrat Gerhard Holzweber hält „die Debatte für unangemessen“.

SP-Holzweber: „Jeder kann irgendwas erzählen.“ „Das Gesetz ist natürlich für jene Partei geschrieben, die in einer Gemeinde den Bürgermeister stellt“, sagt indes SP-Stadtrat Gerhard Holzweber: „Aber ich halte die ganze Debatte für unangemessen, kann auch das Klagsgeschrei nur belächeln… das Wahlgesetz ist in der Form unbrauchbar, aber keine der beiden Seiten hat etwas Unrechtes getan.“ Die Sozialdemokraten hätten im Vorfeld der Wahl 2015 auch selbst 39 Streichungs-Anträge eingebracht, diesmal aber davon abgesehen.

Holzweber findet wie Edinger, dass das Wahlrecht wie in sieben weiteren Bundesländern nur für einen einzigen definierten Lebensmittelpunkt gelten solle. Andernfalls solle gleich ein Richter die Entscheidung treffen: „Keiner von uns kennt alle Zweitwohnsitzer. Jeder kann irgendwas erzählen, von Treffen bei der Jagd bis zu gelegentlichen Fischer-Ausflügen, und wir sollen dann entscheiden?“

Neunfach-Meldung „nicht in Ordnung“. Er habe sich in der Sitzung der Gemeindewahl-Behörde daher großteils der Stimme enthalten. – Außer bei der Entscheidung um den Altbürgermeister: „Hier neun Personen unterzubringen, wäre eine echte Herausforderung, sowas ist einfach nicht in Ordnung. Die Holzweber-Familie ist eine der größten in Litschau, wir könnten das genauso betreiben…“