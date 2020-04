Bei der „waldviertelpur“ 2019 hatte Nationalrats-Präsident Wolfgang Sobotka – selbst mit Wurzeln in Raabs – am Wiener Rathausplatz gescherzt, Wien sei die „größte Waldviertler Stadt“: „Jeder Wiener hat einen Waldviertler Großvater oder Onkel.“ In Coronazeiten wird die Beziehung der Waldviertler zu Wien aber einem Zerreißtest ausgesetzt. Auch in NÖN-Redaktionen häufen sich Klagen über „fremde“ Kennzeichen bei uns … vor allem solche mit einem „W“.

„80 Prozent fremde Kennzeichen“

Sie traue sich nicht einmal die paar Kilometer von Gmünd zum nahen Naturpark Blockheide zu fahren, um spazieren zu gehen, schreibt etwa NÖN-Leserin Marion Hofbauer, „und solche, die sich einfach ‚nix pfeifen‘, machen nun unerlaubterweise ‚Urlaub‘ im Waldviertel!“. Sie habe am Osterwochenende bei einer größeren Spazierrunde im Stadtgebiet „mit Sicherheit 80 Prozent“ fremde Pkw-Kennzeichen wahrgenommen. Sie fordert ihre Mitmenschen zu Disziplin auf – und die Polizei zu verstärkten Kontrollen.

Lehrgeld als frischgebackener Touristiker musste zuvor schon in Litschau der Kultur-Impulsgeber Zeno Stanek zahlen, als er, wie berichtet, isolierte Wohneinheiten des derzeit geschlossenen Hoteldorfes vorübergehend an frustrierte Städter vermieten wollte. Die Aktion war keine 24 Stunden öffentlich, ehe er sie wegen massiver Kritik (Tenor: „Die bringen das Virus zu uns!“) wieder gestoppt hatte.

Gmünder Bürgermeisterin: „Viele erlaubte Gründe"

In der Stadt Gmünd sieht Bürgermeisterin Helga Rosenmayer allerdings kein Überhandnehmen „fremder“ Kennzeichen. „Bisher bekam ich keine einzige Beschwerde, obwohl sich Einwohner im Regelfall rasch beschweren“, sagt sie. Auch bei ihrer derzeit täglich möglichen Spazierrunde falle ihr keine Unregelmäßigkeit auf. Fremde Kennzeichen kann sie sich etwa durch Lebenspartner aus verschiedenen Bezirken oder berufliche Hintergründe erklären: Manche hätten Dienstautos, die am Firmensitz gemeldet sind.

Gmünder hätten auch oft Hauptwohnsitze an Dienstorte in anderen Bezirken verlegt, die Wochenenden aber weiter am Nebenwohnsitz in der Heimat verbracht, könnten nun hier im Homeoffice arbeiten. „Sie haben das Recht dazu, müssen sich aber wie alle an die Vorgaben halten, um sich und andere nicht zu gefährden“, sagt Rosenmayer. Von dieser Disziplin gehe sie genauso wie bei Hauptwohnsitzern aus.

Polizeichef und Bezirkshauptmann pendeln

Stefan Grusch – in Horn wohnhaft, in Gmünd Bezirkshauptmann – hält fest, dass sich bis dato niemand direkt im Bezirk mit dem Coronavirus angesteckt hat. Bislang seien alle Infektionen bei Aufenthalten außerhalb erfolgt. Aber: „Es gibt derzeit vier berechtigte Gründe zum Verlassen der Wohnung. Ich weiß nicht, ob das auf alle derzeit im Bezirk Gmünd aufhältigen Personen zutrifft.“

Wenn sich jemand an einem Ort aufhält, wo er nicht hingehört, dann sei die einzige Möglichkeit aber die Einleitung eines Strafverfahrens, beteuert Grusch. Einige Verfahren seien im Laufen, Wegweisungen gebe das Gesetz aber hier nicht her.

Das betont auch Bezirkspolizei-Chef Wilfried Brocks. „Wir bewegen uns bei der Kontrolle auf sehr dünnem Eis – es ist nicht verboten, Bezirksgrenzen zu überschreiten, auch nicht zum Kauf von Dingen des täglichen Bedarfes“, sagt er: „Vieles basiert auf Empfehlungen und der Vernunft der Leute.“ Eine Handvoll Meldungen über Problemverhalten gebe es jeden Tag. „Oft stellt sich die Situation anders dar, wenn man die Hintergründe hört“, so Brocks, fremde Taferl hätten oft plausible Ursachen. Er pendelt selber mit „ZT“ am Auto nach Gmünd. Liege Fehlverhalten vor, sei das Problem mit Argumenten lösbar, „Strafen bzw. Anzeigen von wirklich Uneinsichtigen sind selten nötig“. Generell streicht Brocks die hohe Disziplin im Gmünder Bezirk hervor, die Grundlage für stark unterdurchschnittliche Infiziertenzahlen sei.

Raabser Gemeindechef kritisiert „gegenseitiges Vernadern“

Auch in Raabs kamen nach Ostern Beschwerden über bezirksfremde Kennzeichen an NÖN, Polizei und Bezirkshauptmannschaft. Bürgermeister Rudolf Mayer, in dessen Gemeinde es einen hohen Zweitwohnsitzer-Anteil gibt, spricht von „spürbarer“ Abwehrhaltung einiger Mitmenschen. „Von einer Stadträtin wurde mir ein Fall zugetragen, in dem es angeblich sogar eine Anzeige bei der Polizei gab“, berichtet er: „Was hier passiert, finde ich nicht gut. Was wir nicht brauchen ist, wenn Leute sich gegenseitig vernadern. Andererseits sollen die Vorschriften zur Verhinderung der Virusausbreitung eingehalten werden“, plädiert Mayer für Augenmaß.

Er habe um Ostern klar weniger fremde Kennzeichen als an normalen Osterwochenenden wahrgenommen, beteuert Mayer. An die Gemeinde herangetragene Verdachtsmomente seien der Polizei gemeldet worden. Diese ermittle dann, „ob sich betreffende Personen aus erlaubtem Grund hier aufhalten, oder ob es tatsächlich um Verwandten- oder Bekanntenbesuche geht. Es ist Aufgabe der Polizei, diese Fragen zu klären“, sagt Bezirkshauptmann Günter Stöger. Bisher seien keine diesbezüglichen Anzeigen eingelangt. Auch er betont, dass es die Ausgangsbeschränkung nicht verbietet, mit dem Auto rauszufahren – für den Osterspaziergang genauso wenig wie den Besuch des Zweitwohnsitzes, solange es alleine oder mit Personen aus dem gleichen Haushalt erfolgt.

Horn: Campen war erlaubt

Bezirkshauptmann Johannes Kranner und Team orten aktuell, dass „Fremde“ hierzulande stärker beobachtet werden. „In einem Fall sind Personen aus dem Bezirk Zwettl am Wochenende rausgekommen und haben an der Thaya ein Zelt aufgestellt, gefischt und gefrühstückt.“ Das sei sofort gemeldet worden. „Aber er hatte das Grundstück in Pacht und war nur mit der Familie dort. Wäre es eine öffentliche Fläche gewesen, wäre es etwas Anderes“, erläutert Kranner. Zu Anzeigen ist es bisher nicht gekommen. „Die Nachbarschaft ist aufmerksam“, erzählt Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer. Eine Vernaderung sehe sie aber nicht: „Das hält sich sehr in Grenzen.“

Zwettl: Kaum Gründe zum Einschreiten

„Weder bei mir noch am Stadtamt hat sich jemand gemeldet“, meint Zwettls Bürgermeister Franz Mold. Wolfgang Gottsbachner vom Bezirkspolizeikommando Zwettl: „Es ist nicht verboten, Bezirksgrenzen zu übertreten. Viele sind wieder berufsmäßig unterwegs, und man darf natürlich auch am Zweitwohnsitz wohnen, wenn man alle Vorschriften einhält.“ Im Bezirk Zwettl gebe es generell wenig Gründe, die ein Einschreiten der Polizei notwendig machen, lobt Gottsbachner die Bevölkerung. Bei den wenigen Maßnahmen, die die Polizei setzen muss, seien Aufklärung und der Appell ans „schlechte Gewissen“ meist ausreichend.

Wiener könnten die Waldviertler fürchten

Was sagt die Statistik? Gmünd, Horn, Waidhofen und Zwettl kommen nach jahrzehntelanger Abwanderung zusammen auf 136.000 Hauptwohnsitzer plus immerhin 31.000 Nebenwohnsitzer. Fast 15.000 Menschen pendeln laut Arbeiterkammer von außen in einen der vier Bezirke ein, weil sie dort einen Arbeitsplatz haben.

Die Infektionsrate liegt laut Bund in Wien bei 116 Fällen pro 100.000 Einwohner. Im Waldviertel war sie zum Wochenbeginn in Gmünd (35) geringer, in Horn (135), Zwettl (161) und Waidhofen (259) wesentlich höher. Statistisch gesehen ist für Wiener ein Waldviertler Kennzeichen – so es nicht auf GD läuft – gefährlicher als für Waldviertler das „W“.