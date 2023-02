Kickerfasching in der Burgstadt

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Allerdings nicht am grünen Rasen sondern bei ihrer traditionellen Faschingsparty, die erstmals in der "Kaskuchl" über die Bühne ging. Gehörte der Nachmittag noch zum Großteil dem Nachwuchs, war am Abend dann das Team rund um Präsident Martin Hörmann voll im Einsatz, um die zahlreichen Gäste bestens zu versorgen.

Besonderer Dank gilt auch den Lokalbetreibern Chris und Kerstin Webster, die an diesem Tag nicht nur dem Fußballklub ihr Lokal überließen, sondern auch selbst tatkräftig mithalfen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.