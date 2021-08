Besonders in der Pandemie müsse den Themen Kinderschutz und Gewalt an Kindern Aufmerksamkeit geschenkt werden: "Deswegen bin ich froh, dass wir das Turnier so gut über die Bühne gebracht haben", sagte er.

45 Spieler spielten im „Texas Scramble“ in Vierer-Teams um den Turniersieg, mit den Gästen eingerechnet fanden sich schlussendlich sogar 60 Gäste am Golfplatz ein. Unter ihnen einige prominente Gesichter wie Schauspieler Serge Falck, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais. Das Ziel war klar: nicht gewinnen, sondern einen Beitrag für den guten Steck leisten. Beachtlich ist der Spendenbetrag: 2.000 Euro wurden für Kidsnest gesammelt.

Auch Alfred Kern, Golfmanager des Golfclub Weitra und Mitorganisator des Turniers zeigte sich bei der Siegerehrung zufrieden und ambitioniert: „Das erste Turnier war sehr erfolgreich und wir planen, dass es ein Fixpunkt im Terminkalender der nächsten Jahre wird. Allerdings setzen wir uns die doppelte Teilnehmerzahl für nächstes Jahr als Ziel.“

Eine Spende von 1.800 Euro kam vom Unternehmen Betriebshygiene Kopfinger, Spezialist für Objekt-, Waschraum- und Küchenhygiene, an die Kinderfreunde. „Auch bei den Kinderfreunden hat den Schutz der Kinder zum Ziel, daher ist es uns ein Herzensanliegen, das Projekt zu unterstützen“, betonte Geschäftsführer Thomas Kopfinger.