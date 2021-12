Kinderschutz fehlen Kapazitäten: „Es geht so nicht mehr weiter“

NÖN: Vor einem Jahr sind wir schon einmal hier gesessen und haben auf ein Jahr zurückgeblickt, dass von der Pandemie geprägt war. Damals haben Sie erzählt, dass Ängste und Depressionen von Kindern vermehrt auftreten. Wie sieht die Lage heuer insgesamt aus?

Sonja Welt: Es ist gleichbleibend, Ängste und Depressionen sind nach wie vor ein Thema. Dazu kommen Zwänge, Vereinsamung, Zukunftsängste und Leistungsdruck. Bei Kindern, die von zuhause wenig Unterstützung bekommen, ist das am steigen und die Bildungsschere klafft weiter auseinander. Gleichzeitig steigt damit das Risiko häuslicher Gewalt.

Ist die Nachfrage im zweiten Jahr der Pandemie bei Kidsnest gestiegen?

Thomas Graf: Der Zulauf war insgesamt steigend. Wir hatten heuer etwa 30 Prozent mehr Prozessbegleitungen als im Vorjahr, verglichen mit 2019 waren es sogar rund 50 Prozent mehr. Wir sind erneut an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen und mussten Fälle mit Depressionen oft an andere Beratungsstellen weiterschicken, weil wir mit unserem Kerngeschäft so ausgelastet waren.

Was waren heuer konkret die häufigsten Problemstellungen, mit denen Kinder zu Ihnen gekommen sind?

Welt: Definitiv Gewalt – sexuelle wie körperliche. Was jedenfalls mehr geworden ist, sind Cyber Grooming-Fälle. Also sexuelle Übergriffe auf Kinder übers Internet, bei denen sich Erwachsene als Gleichaltrige ausgeben und Kinder gutgläubig in die Falle tappen. Die stärkere Nutzung von Internet und Sozialen Medien hat außerdem vermehrt zu Suchtverhalten geführt. Die Grätsche zwischen Einschränkung und wichtigem Kommunikationsmittel unter Freunden ist für Eltern sicher sehr schwer.

Graf: Ich vermute, dass gerade Cyber Grooming durch die Pandemie verstärkt wird. Kinder verbringen mehr Zeit im Internet und potenzielle Täter wissen das. Statistisch gesehen, hatten wir das in den vergangenen Jahren fast gar nicht und heuer hat es schon zehn Prozent unserer Begleitungen ausgemacht. Das geht quer durch alle Sozialen Medien, auf denen Kinder und Jugendliche unterwegs sind.

Stichwort Cyber Grooming: Wie man Kinder und Jugendliche bestmöglich schützen?

Welt: Aufklärung und ein guter Umgang mit Sozialen Medien sind sehr wichtig. Bei Cyber Grooming werden zudem oft falsche Fotos verwendet oder die Aussagen werden bewusst individuell an die Kinder und Jugendlichen angepasst, um sie zu manipulieren. Beziehungen und Vertrauen sind entscheidend. Wenn sich Kinder und Jugendliche verstecken oder man das Gefühl hat, es läuft etwas im Geheimen, sollte man das hinterfragen.

Graf: Wir haben auch geplant, Workshops für Kinder und Jugendliche anzubieten, um mehr dafür zu sensibilisieren. Die größten Warnzeichen sind natürlich, wenn irgendwelche intimen Fotos oder Videos verlangt werden. Es ist eben ein ganz neues Feld, das Eltern nicht gleich im Blick haben, und häufig mit sehr viel Scham verbunden, wenn schon etwas verschickt wurde. Das kann bis zur Erpressung gehen.

Haben sich Missbrauchs-Problematiken mit Kindern als Opfer generell mehr in Richtung Internet verlagert?

Graf: Verlagern würde ich nicht sagen, Missbräuche über das Internet sind tatsächlich noch parallel dazu gekommen.

Hat sich am Angebot des Kinderschutzzentrums heuer etwas geändert?

Graf: Wir betreuen fast nur mir Klienten im Kontext mit Gewalt und können fast keine anderen psychischen Problematiken mehr behandeln. Das hat sich zum Negativen entwickelt, weil wir uns aus Kapazitätsgründen noch mehr einschränken mussten. Eine positive Entwicklung ist, dass wir eine Kampagne mit dem „Kubator“ gestartet haben, um für Gewalt und die Arbeit eines Kinderschutzzentrums zu sensibilisieren. Deshalb suchen wir auch langfristig nach Unterstützung von Unternehmen und Privaten.

Es geht so einfach nicht mehr weiter. Wir sind eine geförderte Beratungsstelle, die von Bund und Land finanziert wird und hoffen, dass auch da mehr Geld lukriert werden kann. Ziel in den nächsten zwei bis drei Jahren wäre, zusätzliche Therapeuten einstellen zu können und auch die räumlichen Kapazitäten zu erhöhen. Dann könnten wir mehr Kinder und Jugendliche betreuen. Denn ich bin pessimistisch, dass die Anfragen in den kommenden Jahren zurückgehen werden.

Wann kann man sagen, dass Kindern und Jugendlichen im Kinderschutzzentrum geholfen werden konnte?

Welt: Das ist sehr individuell. Wenn ich Kinder begleite, sie und ihre Bezugssysteme stabilisiere und es bestenfalls zu einem positiven Abschluss kommt, lohnt es sich natürlich. Oder frühkindlich Traumatisierten einen Ort zu bieten, wo Vertrauen wieder aufgebaut und Bindungen wieder hergestellt werden können. Diese Beziehungserfahrungen wirken nachhaltig. Wenn Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten zu uns kommen, haben sie oft das Gefühl, sie seien falsch. Dabei haben sie einfach nur etwas Verrücktes oder Traumatisierendes erlebt. Ich arbeite aktuell mit einer Jugendlichen, die beinahe gar nicht mit mir spricht, weil sie so bindungstraumatisiert ist, dass sie gelernt hat: Menschen sind prinzipiell gefährlich für mich. Es geht bei uns darum, Kindern einen Platz zu geben, wo sie andere Erfahrungen machen können. Gleichzeitig werden die Bezugssysteme mitaufgebaut, weil sie die Klienten schließlich tragen, wenn wir nicht mehr da sind.

Bräuchte es für Kinder und Jugendliche mehr psychologische und psychotherapeutische Hilfe?

Welt: Auf alle Fälle. Auch bei Kollegen in Privatpraxen ist der Grundtenor, dass sie voll sind und es schwierig ist, Plätze für Kinder und Jugendliche zu bekommen. Es bräuchte mehr Ressourcen. Durch die Femizide werden Frauen- und Männerberatungsstellen glücklicherweise gestärkt, aber leider werden die Kinder vergessen. Der Bedarf ist in der Pandemie gestiegen, aber die Stunden wurden nicht aufgestockt.

Graf: Es ist für viele Eltern ohnehin schon schwierig, zum Hörer zu greifen und um einen Termin zu bitten. Wenn man dann hört, dass man sich in drei Monaten wieder melden soll, weil es später vielleicht einen Platz gibt, stößt mir das sauer auf. Das kann es nicht sein.

Frau Welt, voriges Jahr haben Sie auf die Frage, ob eine Zeitversetzung im Auftreten von Problemen zu erwarten ist, geantwortet, dass es auf die weitere Entwicklung ankommt. Es blieb angespannt. Ist die Zeitversetzung eingetreten?

Welt: Ja, eindeutig. Wir erleben generell vermehrt Aggressionen, natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Kinder – schulische Veränderungen, Unsicherheiten und Zukunftsängste. Dabei bräuchten Kinder Stabilität, Struktur und ein gleichaltriges Miteinander.

Was erwarten Sie sich für 2022?

Graf: Ich wünsche mir, dass wir mit Politik und Unterstützern etwas auf die Beine stellen können, um mehr Kindern und Jugendlichen zu helfen.