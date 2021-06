Zahlreiche Kinder und Jugendliche waren mit Eltern und Angehörigen zu dieser Veranstaltung gekommen. Die Mitglieder des Vereins zeigten den richtigen Umgang mit Angelhaken und Köder, auch das Auswerfen wurde geübt. Stolz ließen sich die Kinder mit ihren gefangenen Fischen von den Angehörigen fotografieren, ehe sie die Tiere wieder zurück ins Wasser gesetzt haben.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Vizebürgermeister Hubert Hauer waren ebenfalls gekommen. Die Bürgermeisterin bedankte sich bei den Veranstaltern und beim Blockheideverein für die Organisation des Schnupperkurses für Kinder.

Markus Walters zeigte den Kindern auch einen Spiegelkarpfen. Die Begeisterung war sehr groß und jeder konnte neben den Erinnerungen an einen gelungenen Vormittag auch einiges an Wissen mit nach Hause nehmen. Christian Pree ladet schon jetzt zum Kinder-Preisfischen am 4. Juli beim Teich in Reitzenschlag ein.