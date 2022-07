Vranitzky/Špidla: Von Entwicklung im Access-Industrial-Park begeistert

Werbung

31 Jahre nach ersten Schritten zum Bau des Access-Industrial-Parks Gmünd-České Velenice machten sich mit Alt-Kanzler Franz Vranitzky und dem tschechischen Alt-Ministerpräsidenten Vladimír Špidla zwei Gründerväter des ersten grenzüberschreitenden Wirtschaftsparks in Europa ein Bild davon, was sich hier seither entwickelt hat. „Die kleinen Kinder wurden erwachsen“, gratulierte Vranitzky am 25. Juli nicht nur zu heute 1.800 Beschäftigten, sondern auch zur „modernen Wirtschafts-Gesinnung: Da arbeiten Menschen, die mit Digitalisierung, erneuerbaren Energien oder Internationalität umgehen können – und die die Kreislaufwirtschaft verstehen.“

Letzteres bezog sich primär auf die G11-Gruppe um Herbert Mandl. Rund ums Heizwerk hat er wie berichtet ein Geflecht aus Geschäftszweigen gesponnen. Diese ergänzen einander von der Kompostierung über die Produktion von Holzdekor bis zum geplanten Aufbau einer über 32 Millionen Euro schweren Indoor-Zanderaufzucht und einer Gemüseproduktion auf 6,5ha Glashaus-Fläche, Mehrfach-Synergien entstehen.

Am Weg zur Energieautarkie

Beim Energiethema geht‘s auch um die Digree GmbH, die im Umfeld von Glasfaser-Pionier Karl Bauer – seine NBG-Gruppe beschäftigt in einem ähnlichen Netz an sich ergänzenden Firmen gut 200 Leute in Gmünd und 50 in der Schweiz – gegründet wurde. Digree verfolgt wie berichtet das Ziel des energieautarken Access-Parks, will noch heuer eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft gründen und erste Bauprojekte einreichen. Ziel ist es explizit, keine neuen Grünflächen zu versiegeln, betont Digree-Geschäftsführer Tom Seidl: Er sucht im ganzen Stadtgebiet Eigentümer von Äckern und Dächern bis zu Parkplätzen, die für eine Doppelnutzung zu begeistern sind – also Flächen parallel zum eigentlichen Zweck für die Errichtung und den Betrieb von Solarparks vermieten würden.

Jeder soll mitmachen können

Seidl will Politik, Landwirte, Industrie, Grundstücks-Eigentümer, Erzeuger und Bezieher von Ökostrom vereinen. Für die Finanzierung sei ein französisch-englischer Investor im Boot, mitmachen können sollen aber auch Investoren mit kleineren Beträgen, aktive Strom-Einspeiser oder Abnehmer. Ein Partner sei etwa ein landwirtschaftlicher Betrieb in Breitensee. Der soll in Bälde ein Sonnenkraftwerk über seinen Grünflächen haben, das am Boden dank seiner Beschaffenheit die Bewirtschaftung weiter erlaubt.

Zurück zu den Vätern des Access-Parks

Vladimír Špidla berichtete in Gmünd von einer „unheimlich spannenden Zeit“ nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989. Als damaliger Arbeitsamt-Leiter habe er den Access-Park als Mittel gegen die Armut im Grenzraum gesehen, aber: „Ich hätte nie erwartet, dass er derart erfolgreich sein werde – bin schon etwas stolz, dabei gewesen zu sein.“

„Die Waldviertler waren guten Willens, aber in den Hinterköpfen war die schlechte Zeit der Umklammerung durch den Eisernen Vorhang und Stacheldraht. Daher war es schwierig, hier einen Optimismus zu verankern“, blickte indes Franz Vranitzky zurück. Das Vertrauen, dass Dinge einfach laufen können, habe oft gefehlt. Aber: „Heute sehe ich, dass sich unser langer Atem gelohnt hat.“

