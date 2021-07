Für den Start des Zubaues und der Erweiterung des Kindergartens in Hirschbach ist alles vorbereitet. In der Sitzung am 22. Juni wurden die Aufträge über knapp 80.000 Euro dazu vergeben. „Es ist alles ordentlich geplant und budgetiert, ab dieser Woche wird gearbeitet“, betont Bürgermeister Rainald Schäfer (SPÖ) dazu.

Den Zuschlag für die Heizung, Sanitär- und Lüftungsanlagen erhielt das Lagerhaus Gmünd-Vitis (rund 26.700 Euro inkl. Steuern), ebenso die Elektroinstallationen (29.800 Euro). Für die Fußbodenlegerarbeiten sorgt die Firma Andreas Winkler aus Ottenschlag (10.300 Euro), für die Fliesenlegerarbeiten die Firma Dastl aus Hirschbach (5.400 Euro) und die Malerarbeiten die Firma Drucker OG aus Vitis (3.800 Euro). Der Zubau selbst wird von der Firma Hartl-Haus errichtet und soll im September aufgestellt werden (die NÖN berichtete). „Heuer wird es sich mit der Fertigstellung nicht mehr ausgehen“, meint Schäfer.

Feuerwehrhaus-Zubau: Arbeiten vergeben

Auch beim Feuerwehrhaus wird ein Zubau von der Firma Talkner errichtet. An den Kosten von rund 10.700 Euro beteiligt sich die Feuerwehr mit 50 Prozent. Dabei wird auch die bestehende Decke vom Lagerhaus Gmünd-Vitis gedämmt (4.400 Euro) und zwei neue Thermo-Sektionaltore werden von der Schlosserei Edinger aus Hirschbach installiert (13.680 Euro).

Eine Klasse der Volksschule Hirschbach erhält neue Möbel von Mayr-Schulmöbel.