Kindergarten: Zubau-Eröffnung mit einer Verabschiedung

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Mit dabei waren freilich auch die Kindergartenkinder: Sie haben mit Kindergarten-Leiterin Jennifer Glaser und ihrem Team eine kreative Einlage vorbereitet. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Blasmusikkapelle Hirschbach.

Der Um- und Zubau brachte wie berichtet einen Bewegungsraum für die Kinder und ein Büro für die Kindergarten-Leitung. Abzüglich der Förderungen vom Land NÖ von 25 Prozent blieben für die Gemeinde noch rund 400.000 Euro an Kosten. Trotzdem: Der Bau zeige einen „weiteren Fortschritt in der positiven Entwicklung der Gemeinde“, sagte Bürgermeister Schäfer: „Unser Kindergarten braucht den Vergleich mit anderen Gemeinden nicht zu scheuen.“

Auch der Schremser Bürgermeister Peter Müller, Kirchbergs Vizebürgermeister Markus Pollack, Architekt Rudolf Schwingenschlögl, Hadmar Senk von der Bezirkshauptmannschaft und SPÖ-Bezirksvorsitzender Michael Bierbach warfen einen Blick aufs Ergebnis der Arbeiten.

Ehe Landtagsabgeordnete Margit Göll die Eröffnung vornahm, betonte Kollege Josef Wiesinger noch: „Wer in Kinder investiert, investiert in die Zukunft.“ Dem konnte Inge Ramharter nur zustimmen: Sie hatte den Hirschbacher Kindergarten seit der Eröffnung Anfang der 1980er Jahre geleitet und Ende des vergangenen Jahres an Jennifer Glaser übergeben. Im Rahmen der Feier wurde sie nun auch offiziell verabschiedet – mit vielen Dankesworten seitens der Gemeinde. Besonderes Lob kam von Margit Göll, als Kindergartenpädagogin einst Kollegin von Inge Ramharter. Die Segnung des Zubaus wurde zum Abschluss von Franz Feiertag vorgenommen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.