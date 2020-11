In den vergangenen Monaten war auch der Alltag von Kindern in verschiedenen Lebensbereichen beeinträchtigt. „Wir haben gesehen, dass Kinder in der Situation sehr unsicher waren. Dinge, auf die sie sich verlassen können, fallen weg. Das erzeugt natürlich Ängste“, sagt Thomas Graf, Leiter des Kinderschutzzentrums Kidsnest.

Wenn bei Kindern der soziale Kontakt wegfällt, sei das eine Situation, unter der sie sehr leiden können – gerade dann, wenn ein sicheres Elternhaus nicht gewährleistet ist, sagt er: „Wir beobachten zum Teil, dass die Gefahr bei Kindern groß ist, in soziale Medien ‚reinzukippen‘. Aber wir beobachten auch das Gegenteil, nämlich dass Kinder digitale Möglichkeiten in positiver Hinsicht nutzen.“ Auch für Eltern sei die Situation keine einfache: „Vielleicht braucht es dann einfach Unterstützung.“