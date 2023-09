Spiel.Spaß.Bühne: Kindertheaterwoche auf Schloss Weitra

Der Verein für Theaterpädagogik Weitra veranstaltete vergangene Woche zum zweiten Mal einen Integrationsworkshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Geleitet wurde der Workshop von drei Theaterpädagogen: Veronika Hörmann, Gabriela Peterka und Edouard Raix. Der Titel des Workshops verriet schon, worum es ging: Im Rahmen von Spiel.Spaß.Bühne beschäftigten sich 14 Kinder hauptsächlich mit Schauspiel, Tanz und Gesang. Mit Hilfe von theaterpädagogischen Spielen und Übungen wurden die Interessen und Vorlieben der Kinder deutlich. Als Thema wählte die Gruppe „Unser Woid4tel“. Was bedeutet Waldviertel für die Kinder? Was verbinden sie mit dem Waldviertel und was schätzen sie an ihm?

„Das Ergebnis war vielfältig. Beginnend von Familie, zu Hause, Freude über Schweinsbraten und „Haundidl“ bis Regenbogen und die blühende Natur erstreckten sich sie Assoziationen“, erinnert sich Gabriela Peterka. „Wir entwickelten mit den Kindern kleine Szenen, Schnappschüsse aus dem Familienurlaub oder stellten das Leben im Hausschachenteich choreografisch dar.“ Ein Karpfen durfte hier natürlich nicht fehlen.

Edouard Raix, Schauspieler und Cliniclown, freut sich: „Ich sehe es wirklich als große Chance, dass die Kinder in diesem großartigen Ambiente Theater spielen können. Es war für uns Workshop-Leiter selber ein Geschenk zu beobachten, wie engagiert die Kinder waren. Alle haben die Arbeit und die Konzentration, die es braucht, um Theater zu spielen, akzeptiert. Die Kinder wollten sogar statt der geplanten Pausen lieber weiter proben.“

Ein Highlight war sicher das Weitra-Lied, das die Kinder gemeinsam mit den drei Theaterpädagogen geschrieben haben. „Es entstand ein richtiger Ohrwurm, der von den Kindern auch in den Pausen gesungen oder gepfiffen wurde“, lacht Veronika Hörmann. „Auf Wunsch der Kinder kommt auch der Bürgermeister darin vor.“

Theaterwoche an geschichtsträchtigem Ort

Der Schauplatz der Theaterwoche hatte seinen ganz besonderen Reiz. „Der geschichtsträchtige Theatersaal auf Schloss Weitra ist absolut magisch. Für unsere Arbeit waren die Räumlichkeiten wirklich fantastisch. Es war auch für mich als Theaterpädagoge ein einzigartiges Erlebnis, ein Abenteuer“, hält Raix fest.

Am Freitag war die Nervosität im jungen Ensemble spürbar, denn um 15 Uhr lud der Verein für Theaterpädagogik Weitra zur Abschlusspräsentation ein. Das Ergebnis beeindruckte die Gästeschar und die Theaterpädagogen, denn die Kinder gaben „110 Prozent“. Zum Abschluss wurde das Weitra-Lied gemeinsam mit den Gästen gesungen. Beim Umtrunk war die große Anspannung einer fröhlichen Partystimmung gewichen.

"Als die Kinder nach dem Schlussapplaus voller Energie, Aufregung und Stolz den Saal verließen, war uns klar: Die Theaterarbeit hat gefruchtet. Die jungen Darsteller sind in ihrem kreativen Tun sichtlich ein Stück weit über sich selbst hinausgewachsen. Das bereitet uns Theaterpädagogen große Freude", hält Hörmann fest.

„Ein herzlicher Dank geht an die Eltern, Kinder, Sponsoren und an Doris Moser vom Schloss Weitra, die diese Veranstaltung ermöglicht haben“, schließen die drei Theaterpädagogen ab.