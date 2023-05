Mit Barbara Dolak & Thomas Sautner: Der „Zwergendoktor“ bei Stark-Buch

Große Begeisterung war bei den Kindern, die am Freitag mit ihren Eltern in die Lese-Lounge der Buchhandlung Stark gekommen sind, spürbar. „Der Waldviertler Zwergendoktor“ war die Grundlage der Mitmachlesung. Das Kinderbuch besteht aus Texten des aus Gmünd stammenden Autoren Thomas Sautner und Illustrationen von Barbara Dolak, bis vor Kurzem Geschäftsführerin im UnterWasserReich Schrems.

Stark-Buch lädt immer wieder zur „Kinderwerkstatt“. Diesmal wurde der Nachmittag vom Autoren und der Illustratorin selbst gestaltet: Barbara Dolak saß mit den Kleinen am Boden und trug in erklärender Erzählform die Einleitung zu diesem Buch vor. Sie sagte einiges über den Wald und zeigte mitgebrachte Waldgegenstände wie Zapfen, Moos und Walderde. So war das Moos in einer Tasche zum Angreifen und in einem dicht verschlossenen Glas etwas Waldboden, wo man nach dem Öffnen den Waldduft riechen konnte. Sie las zudem aus dem Buch vor.

Es ist heuer erschienen und handelt von einem jungen Eichkätzchen, das sich auf einen Streifzug durch den Wald macht. Dabei entdeckt es den für Erwachsene unsichtbaren Waldviertler Zwergendoktor. Gemeinsam verbringen die beiden einen aufregenden Tag. Als das Eichkätzchen wieder nach Hause will, fällt ihm der Weg nicht mehr ein. Der Zwergendoktor zeigt ihm seinen Trick - so erfährt das Eichkätzchen nicht nur Freundschaft und Güte, sondern auch, wie schlau es selbst ist.

