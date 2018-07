Bei freiem Eintritt im bestens besuchten Cafe VERO trat die allseits beliebte Kultfamilie rund um „Edmund Sackbauer“ nach der Serie „Ein echter Wiener geht nicht unter“ nochmals auf der Leinwand vors Publikum. In dem abendfüllenden Spielfilm fand die Familien-Saga aus den 70er-Jahren ihre Fortsetzung in der heutigen Zeit. Selbstverständlich in der Originalbesetzung rund um Karl Merkatz.

Ein beeindruckender, ebenso humorvoller wie nachdenklich stimmender Film von Regisseur Ockermüller, der in Hoheneich einen zweiten Wohnsitz hat, wie wir vor ein paar Wochen schon ausführlich berichtet haben (siehe hier und unten). Auch Bürgermeister Christian Grümeyer und sein Vize Manfred Zeilinger ließen sich dieses Highlight nicht entgehen.