Der Radler fuhr am 25. Juni gegen 21 Uhr auf der L68 durch Kirchberg. Dabei stieß er mit dem Vorderrad seines Rades gegen eine Gehsteigkante und stürzte. Der 70-Jährige war ohne Radhelm unterwegs. Er zog sich laut Polizei einen Nasenbeinbruch sowie Hautabschürfungen an beiden Beinen und Händen zu. Im Landesklinikum Gmünd wurde er stationär aufgenommen. Am Fahrrad entstand kein Schaden.