Backhendlkirtag mit Helmsegnung .

Am 25. August hatte die Feuerwehr Kirchberg am Walde zum Backhendl-Kirtag eingeladen und die ausgezeichneten schmeckenden Hähnchen locken viele Besucher an. Bereits am Freitag hat eine Weinverkostung in den Feuerwehrräumlichkeiten stattgefunden.