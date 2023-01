Kirchberg am Walde Marterl bei nächtlichem Verkehrsunfall beschädigt

Lesezeit: 2 Min KT Karl Tröstl

E in Crash von Dienstag auf Mittwoch (10. auf 11. Jänner) endete in der Gemeinde Kirchberg am Walde mit einem kaputten Marterl: Nach Angaben der Feuerwehr war gegen 2.45 Uhr ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Hirschbach von Weißenalbern kommend in Richtung Kirchberg unterwegs.