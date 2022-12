Rozic-Nachfolge: Neuer Zahnarzt schon ab Jänner

Es sieht nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk aus – nicht nur für Kirchberg, sondern auch für die umliegenden Gemeinden: Nachdem Zahnarzt Mirko Rozic seinen Kassenvertrag im Sommer 2019 zurückgelegt und als Wahlarzt weitergemacht hatte, war die Kassenstelle mehr als drei Jahre ausgeschrieben.

Nun wurde ein Nachfolger gefunden. Mohammad Basel Zaidan heißt der Neue. „Ich habe die Ausschreibung gesehen, war noch vor Abgabe meiner Bewerbung in Kirchberg und es hat mir gleich gefallen. Ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, alle waren gleich nett zu mir“, erzählt er: „Ich denke, es ist für die Bevölkerung und auch für mich eine tolle Chance.“ Mit dem Ordinationsbetrieb will er im Jänner loslegen, genutzt wird die ehemalige Praxis von Mirko Rozic im Arzthaus.

Vor allem die Geräte will Zaidan erneuern und auch sonst sei ihm eine angenehme Atmosphäre wichtig: „Das habe ich schon bei meinen Tätigkeiten als Zahnarzt in den Golfstaaten gemerkt.“ Der gebürtige Syrer ist einst samt Familie aus dem Heimatland geflohen und lebt seit 2011 in Österreich – den Nostrifizierungsprozess seiner Ausbildung konnte er heuer abschließen.

Sicherheit gefunden: „Will etwas zurückgeben“

Aus beruflichen Gründen und wegen den Kindern ist er bisher zwischen Wien und Linz gependelt, engagierte sich in Oberösterreich unter anderem ehrenamtlich beim Roten Kreuz. „Österreich hat mir und meiner Familie Sicherheit ermöglicht. Ich möchte etwas zurückgeben“, sagt Mohammad Basel Zaidan. In Kirchberg hat er bereits eine Wohnung angemietet – in erster Linie für ihn und einen seiner Söhne: „Er will mich in der Ordination unterstützen und wird vielleicht auch einmal die Ausbildung zum Zahnarzt machen.“ Aktuell wird außerdem noch eine Zahnarzt-Assistenz gesucht.

Der Weg zur Nachfolge von Mirko Rozic war lang: Als der beliebte Zahnarzt die Kassenstelle 2019 aufgegeben hat, hielten ihm viele Patienten trotz Umstellung auf Wahlarzt - also mit Selbstbehalt - die Treue. Die Kassenstelle war erfolglos ausgeschrieben. Diesen Sommer hörte Rozic wie berichtet ganz auf, die Gemeinde als Vermieterin ließ die Ordination eingerichtet. Man wollte einem potenziellen Nachfolger den Anfang erleichtern, wie Bürgermeister Karl Schützenhofer betonte. Mit Erfolg: Zaidan lobt die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde zum Start seiner ersten eigenen Praxis in Österreich.

„Es freut mich sehr, dass sich Doktor Zaidan für die Gemeinde Kirchberg entschieden hat“, betont Schützenhofer nun: „Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind glücklich darüber, dass wir wieder einen Zahnarzt haben.“ Dazu komme, dass mit dem Zahnarzt und seinem Sohn zwei neue Hauptwohnsitzer in Kirchberg gemeldet seien, man müsse den Erfolg im Ganzen sehen, spricht Schützenhofer auch von persönlichem Einsatz für den neuen Gemeindebürger: „Mir ging es darum, ihn bei einfachen Dingen zu unterstützen, ohne dass es gleich viel kostet.“

