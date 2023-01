Was wurde aus dem Volksschul-Direktor?

Franz Gabler (76) stammt aus Rottal (Haugschlag) ab. Für ihn war klar, dass er Pädagoge werden wollte. Das tat er auch. Nach seiner Ausbildung in Krems unterrichtete er erstmals 1965 in Unserfrau. Schließlich lebte er zehn Jahre in Laxenburg und unterrichtete in Wien-Umgebung. 1985 kaufte er mit Gattin Luise und dem ältesten Sohn ein Haus in Hoheneich, baute es um, wurde Volksschuldirektor in Amaliendorf und dann in Kirchberg. 2006 ging er nach 41 Unterrichtsjahren in Pension.

Seit er in Hoheneich lebt, gehört er dem ältesten Verein der Gemeinde, dem Männergesangsverein, an. Als Sänger und Dirigent erlebte er mit dem Chor viele Höhepunkte, etwa einen Auftritt vor Kardinal König. Die Sänger sorgten für Faschingsumzüge und gastierten bei Pater Bonfilius in Brünnl. Die Herren stimmen heute noch ihre Lieder an.

Der Pensionist, der Haus und Garten in Schuss hält, Söhnen und Enkeln hilft, hält mit dem Erlernen der tschechischen Sprache auch sein Gehirn fit und trifft sich gerne mit ehemaligen Schuldirektoren.

