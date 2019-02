Als „Opfer der Hilfsbereitschaft“ sieht sich die 38-jährige Ramona Nutz, die ihr Haus in Kirchberg vor fast vier Jahren einer bekannten fünfköpfigen Familie zur Verfügung gestellt hat: Jetzt stehe es, wie sie sagt, vor der Zwangsversteigerung. Sie tappte in eine Falle, von der die NÖN schon mehrmals in anderen Gemeinden berichtet hatte…

Ramona Nutz, die mit ihren vier Kindern und einem Enkel in Heidenreichstein wohnt, wollte ihr Haus in Kirchberg eigentlich verkaufen. Doch Bekannte benötigten ein Heim. Nutz bot dieser Familie ihr Haus, das sie vor acht Jahren um 56.000 Euro gekauft hatte, an, man einigte sich per handgeschriebenem Vertrag auf einen „Mietkauf“ per Monatsmiete von 300 Euro, dazu kommen noch die Betriebskosten.

Im heurigen August wäre das Haus ins Eigentum der Mieter übergegangen. „Ich brauche das Haus mit 200 Quadratmetern Wohnfläche und Garten nicht, im Gegenteil. Wenn es verkauft wäre, dann könnte ich in Privatkonkurs gehen und endlich die eigenen Schulden ausgleichen. 39 Gläubiger warten auf ihr Geld“, erklärt Nutz, die wegen eines Bandscheibenleidens nicht arbeiten kann und nur über eine Notstandshilfe verfügt.

Keine Einnahmen, aber die Ausgaben…

Der Plan wurde für Ramona Nutz zum Albtraum: „Seit März 2018 wird keine Miete mehr bezahlt, auch die Kanal-, Wasser- und Stromgebühren werden nicht beglichen. Mittlerweile häuften sich Rechnungen über 10.000 Euro an, die meine Mieter zahlen müssten, aber jetzt auf mich zurückfallen.“

Trotz Kündigung des Mietvertrages wegen „Eigenbedarfs“ verlässt die Familie das Haus nicht. „Die Situation ist so verfahren, dass am 28. Februar die Versteigerung ansteht“, sagt Nutz. Diese könnte sie noch abwenden, wenn sie für das Haus einen Käufer finden würde. „Den hätte ich, aber er darf das Haus nicht betreten und somit nicht besichtigen. Niemand kauft ein Haus, ohne es vorher angesehen zu haben“, versteht Nutz die Welt nicht mehr.

„Mein Rechtsanwalt hat jetzt zumindest eine Lohnpfändung bei einem der erwachsenen Mieter durchgebracht. Aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sieht Nutz verzweifelt der Versteigerung entgegen: „Dann habe ich kein Haus mehr, dafür aber noch mehr Schulden.“

Klare Formulierungen fehlen im Mietvertrag

VP-Bürgermeister Karl Schützenhofer wurde bereits mehrmals von Nutz kontaktiert. Die Gemeinde müsse ihr alle Gebühren normal verrechnen, Nutz müsse sich das Geld von den Mietern zurückholen, beteuert er. Von einer Zwangsversteigerung weiß er nichts: „Aber geschätzt wurde das Haus.“

Auch vom Bezirksgericht Gmünd wird bestätigt, dass Nutz schon amtsbekannt ist. Zur Zwangsversteigerung konnte keine Auskunft erteilt werden.

Rechtsanwalt Andreas Pascher, der nicht in diesen Fall involviert ist, erklärt die grundsätzlichen rechtlichen Rahmenbedingungen: Ein Mietkaufvertrag enthält Klauseln eines Miet- und eines Kaufvertrages. Der Mietkäufer zahlt einen monatlichen Betrag, in welchem ein Mietzins und ein Teil zur Ansparung des Kaufpreises enthalten ist. Wichtig ist, dass eine endgültige Kaufvertragsklausel und eine Aufsandungserklärung enthalten sind. Letztere dient dazu, dass der Kaufvertrag ins Grundbuch eingetragen werden kann, sobald der gewünschte Kaufpreis in Raten abgestottert ist. Diese klare Formulierung dürfte im gegenständlichen Fall fehlen.

"Strom und Gas sollten auf den Namen des Mieters laufen"

Bei Mietverträgen sei es wichtig, dass Kosten wie Strom und Gas auf den Namen des Mieters laufen, betont Pascher: „Wenn der nicht zahlt, wird ihm der Strom abgedreht und die Kosten von ihm gefordert.“ Dies sei im gegenständliche Fall offenbar nicht geschehen.

Trotz der Eigenbedarfskündigung, die eine Delogierung auslösen kann, laufen parallel die Einbringungsmaßnahmen für Kanal, Wasser und Strom weiter, was im schlimmsten Fall eben zur Versteigerung des Haus führen kann. Erst dann ist eine Besichtigung durch private Interessenten möglich, erklärt Pascher. Er betont: „Danach ist es noch immer möglich, einen ‚Privatverkauf‘ durchzuführen, die offenen Kanal-, Wasser- und Stromkosten damit zu begleichen, das Versteigerungsverfahren einstellen zu lassen und den ‚Privatkäufer‘ ins Grundbuch einzutragen.“