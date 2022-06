Fußgängern wird geholfen: Baustelle an den Landesstraßen

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

In Kirchberg wurden wie berichtet Sanierungsarbeiten in den Gehsteig-Bereichen der Landesstraßen 66 und 68 begonnen. Für Fußgänger soll die Situation in den Baustellenbereichen nach NÖN-Leserbeschwerden sicherer werden.

Am Kirchenberg fehle derzeit die Möglichkeit sicher zu gehen, wurde bemängelt: Wegen der Fahrbahn-Enge gibt es nur einen Gehsteig, der ist derzeit eine Baustelle. Die Tempo-30-Vorgaben in den betroffenen Bereichen werden vielfach ignoriert, heißt es: Fahrzeuge würden oft mit 50 km/h durchbrettern.

Der Kirchenberg als Nadelöhr für Fußgänger. Foto: Karl Tröstl

Nach NÖN-Nachfrage bei Behörde und Straßenmeisterei Schrems – die die Arbeiten gemeinsam mit regionalen Baufirmen durchführt und Ende August abschließen will – wurde betont, man sei bemüht, die Arbeiten mit halbseitiger Behinderung so rasch als möglich abzuschließen. Man wolle Fußgängern beim Begehen des Abschnittes helfen – gerade, wenn Schwerverkehr durchfährt, so Straßenmeister Martin Pichler. Auch Vizebürgermeister Markus Pollack betont, dass alles getan werde, um Beeinträchtigungen gering zu halten.

Auf etwa einem Kilometer werden 3 Zentimeter Fahrbahn abgefräst und eine neue Deckschichte aufgebracht. In Teilbereichen werden auch bituminöse Tragschichten ersetzt. Einlaufschächte und -gitter werden angepasst, Hoch-, Schräg- und Tiefborde teils neu hergestellt und Gehsteige neu asphaltiert. Die Baukosten betragen etwa 240.000 Euro – rund 150.000 Euro entfallen auf das Land NÖ, der Rest auf die Marktgemeinde Kirchberg.

