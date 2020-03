Mit zwei großen Vorhaben ist der neukonstituierte Kirchberger Gemeinderat gestartet: Bei der ersten Arbeitssitzung wurden der Ankauf eines Grundstücks für die Nutzung als Bauhof sowie der Grundsatzbeschluss für die Sanierung des Gemeinde- und Feuerwehrgebäudes in Weißenalbern beschlossen.

Die Arbeiten in Weißenalbern haben schon vorige Woche begonnen – mit dem Abriss der ans Gebäude angeschlossenen Aufbahrungshalle, an derer statt Garagen für die Feuerwehrautos entstehen werden. In weiterer Folge wird das Dach abgebaut, etwas umgemodelt, um Platz für einen Besprechungsraum für etwa 35 Personen zu schaffen, und mit einem Pultdach versehen. Sanitäranlagen, Umkleidekabinen und der Büroraum werden erneuert, zudem ein barrierefreier Eingang errichtet.

Transporte Zlabinger wird etwas kleiner

Knapp 435.000 Euro (je 180.000 Euro von Land und Gemeinde, 75.000 von Feuerwehr) wurden dafür veranschlagt. „Wie viel es im Endeffekt wird, muss man noch abwarten. Feuerwehr und Dorfgemeinschaft erledigen viel in Eigenleistung“, erklärt Bürgermeister Karl Schützenhofer (ÖVP).

Des Weiteren wurde der Ankauf eines Teiles des Areals von Zlabinger Transporte im Betriebsgebiet einstimmig beschlossen. 7.800 m 2 des 9.800 m 2 großen Grundstücks, das ans Altstoffsammelzentrum angrenzt, samt Halle gehen in das Gemeindeeigentum über, werden künftig als Bauhof genutzt. „Dort ist genug Platz für Streugutboxen und Lager“, so Schützenhofer. „Alois Zlabinger darf bei Bedarf Teile des Grundstücks als Abstellplatz für seine Geräte nutzen.“

Das Transportunternehmen Zlabinger bleibt weiterhin aktiv, knapp 2.000 m² samt Firmensitz bleiben in Zlabingers Eigentum. „Ich bleibe selbstständig, aber in kleinerer Form. Ich bin 55 Jahre, meine Kinder haben kein Interesse daran, den Betrieb zu übernehmen. Da hat sich diese Möglichkeit gut ergeben“, erklärt er. Schotter- und Sandtransport, Kran- und Baggerarbeiten wird er als Ein-Mann-Unternehmer weiter anbieten. Drei Fahrer, die für den Forstmaschinentransport in ganz Europa mit Aufliegern unterwegs waren, hat er samt den Lkw bereits an eine neue Firma abgegeben.