Herbert Steinmetz, Gastronom und Koch, ging nach seiner Lehre als Koch im Schloss Rosenau einst auf Saison, um ausreichend Erfahrung zu schöpfen. Im Jahre 1997 machte er sich schließlich selbständig, 2011 kaufte er des renommierte Lokal „Carrousel“ am Marktplatz von Kirchberg, wo er auch mit dem Bierbrauen begann.

Langeweile kommt bei ihm auch in Coronazeiten keinesfalls auf, er nützt jede Minute in seinem riesigen Garten um das Haus herum. Aus Kanthölzern konstruierte er ein Hochbeet, die Werkstatt war aufzuräumen. Nebenbei beschäftigen ihn seine Haustiere, drei Katzen, ein Hund – und ein Pferd. Für die Küche seines Gasthauses werden alle Messer geschliffen und für das nächste Essenkochen geschärft. „Nicht alles ist schlecht, und so wie es war, so braucht es nicht mehr zu werden! Ich denke, dass die Menschen und die Welt bereits sehr am Limit waren. Trotzdem hoffe ich, dass die Wirtschaft das überlebt und wir gesund bleiben!“

Herbert Steinmetz verbrachte die Karwoche mit seiner Familie zu Hause und freut sich schon, wenn der Gastbetrieb im Carrousel wieder beginnen kann.