Zu einem überraschenden Schulterschluss zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ kam es bei der Gemeinderatssitzung in Kirchberg am 12. Dezember. Thema war die bereits seit Jahren geführte Diskussion rund um den Kindergarten. Die ÖVP sprach sich stets für einen Neubau aus. „Zu teuer“, hieß es aus der SPÖ, die eine Sanierung forderte. Jetzt kam es zum Knalleffekt: Die Gemeinde rutschte in den Fördertopf des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). „1,650.000 Euro Förderung sind möglich, damit wären die Kosten zu 100 Prozent gedeckt“, freut sich VP-Bürgermeister Karl Schützenhofer.

Gespräche über die Subvention gab es seit 2016. „Damals standen noch keine Richtlinien fest. Wir fragten mehrmals an, rechneten aber nicht mehr damit“, so Schützenhofer.

Nun trudelte aber ein positiver Bescheid des Landes Niederösterreich ein. Offiziell beschlossen soll die Förderung im Landtag am 29. März 2019 werden. Dabei handle es sich aber nur mehr um eine Formsache, so der Bürgermeister.

Sämtliche Kosten würden von der Förderung gedeckt werden, darunter die Planung, der Bau, Möbel und Spielgeräte. „Ich hab‘ mich gefragt, wo der Haken dabei ist. Es gibt aber keinen“, so Amtsleiter Thomas Steininger während der Gemeinderatssitzung.

Externe Firma soll Gemeinde unterstützen

Zwei Bedingungen sind an die Subvention gekoppelt: Mit dem Kindergarten muss eine Tagesbetreuungsstätte errichtet werden. Diese soll in Kirchberg Platz für 15 Kinder bieten.

Die zweite Bedingung ist nicht so offensichtlich: Bloß nichts falsch machen! „Für uns heißt es zurück auf null. Wir müssen neu planen und alles genauestens dokumentieren“, so der Bürgermeister. Sollten den Behörden die geringsten Unstimmigkeiten auffallen, kann die Förderhöhe auf 30 Prozent rasseln. Deshalb möchte die Gemeinde in einer kurzfristig einberufenen Gemeinderatssitzung am 19. Dezember per Beschluss die Schremser Firma „kpp consulting“ damit beauftragen, sie bei der Dokumentation zu unterstützen. Ein erster Kostenvoranschlag beläuft sich auf 25.000 Euro, die die Gemeinde selbst übernehmen müsste.

Der Grundsatzbeschluss für den Neubau wurde im Gemeinderat am 12. Dezember einstimmig gefasst. „Da sieht man, was herauskommt, wenn man nicht immer gleich ja sagt“, so SPÖ-Gemeinderat Alfons Payr. Bürgermeister Schützenhofer kommentiert im NÖN-Gespräch: „Wenn wir es im Sinne der SPÖ umgesetzt hätten, hätte die Sanierung der Gemeinde 600.000 Euro gekostet.“

Der Förderzuschlag dürfte trotz langjährigen Differenzen für versöhnlichen Weihnachtsfrieden sorgen: „Es ist ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk, das uns nicht das Christkind, sondern die EU gebracht hat“, so Schützenhofer.

Der Baustart soll schon im Frühjahr erfolgen. Bezugsfertig soll der Kindergarten im Dezember 2019 sein.

Im Zuge der Gemeinderatssitzung wurde auch der Voranschlag für 2019 beschlossen. Er beläuft sich auf 2,19 Millionen Euro im ordentlichen, 2,05 Millionen im außerordentlichen Haushalt.