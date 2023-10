Ein Kostenvoranschlag einer Baufirma für die Wiedererrichtung ging von 16.000 Euro aus, wobei die Versicherung des Verursachers lediglich 9.000 Euro zahlen musste. Das veranlasste Besitzer Hermann Redl dazu, das Marterl in rund 80 Arbeitsstunden in etwa sechs Monaten neu aufzubauen. Vor kurzem kam es zur Fertigstellung, jetzt erstrahlt dieses Denkmal wieder in neuem Glanz.

Foto: Karl Tröstl