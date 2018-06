Nachdem am Spielplatz in Kirchberg aufgrund von „Gefahr im Verzug“ vor zwei Wochen, wie in der NÖN berichtet, die Spielgeräte abgebaut wurden, arbeitet Bürgermeister Karl Schützenhofer nun daran, den Spielplatz wieder benutzbar zu machen.

„Am Mittwoch wird ein Vertreter einer Spielgerätefirma kommen, um zu planen, welche Geräte wir nehmen. Eventuell kaufen wir schon einen Kletterturm an, der dann auch am geplanten neuen Spielplatz beim Kindergarten weiterverwendet werden kann“, sagt Schützenhofer. Wesentlich für alle Anschaffungen sei, dass die Geräte auch für einen neuen Spielplatz weitergenutzt werden können, und als Nebeneffekt auch den alten Spielplatz etwas attraktiver gestalten werden.

"Ich kann keinen Spielplatz auf einer Baustelle machen"

Gleich am neuen Gelände zu starten mache aus Schützenhofers Sicht noch keinen Sinn: „Ich kann keinen Spielplatz auf einer Baustelle machen. Es muss zuerst der Kindergarten soweit fertig sein, dass man die Fläche dort auch nutzen kann.“

Geplant ist, die Anschaffung der neuen Spielgeräte in der nächsten Gemeinderatssitzung im Juni beschließen zu können.

Schon länger beschäftigt die Gemeinde der Ersatz für den Schulgarten. Die dafür vorgesehene Fläche wurde aufgrund von Verzögerungen später als geplant hergerichtet. Daher wurde ein Provisorium , welches an die Fläche anschließt, eingerichtet. Seit etwa zwei Wochen ist es benutzbar. „Das Gras auf der neuen Fläche ist inzwischen schön gewachsen, daher werden wir den neuen Schulgarten bald nutzen können“, verspricht Schützenhofer.