Neues Siedlungsgebiet: Hartl-Haus plant Reihenhäuser

Wo aktuell noch ein Feld ist, sollen bald Wohnhäuser entstehen und die Gemeinde Kirchberg wachsen lassen. Momentan weist nur ein großer Aufsteller auf die zum Verkauf stehenden Grundstücke im neuen Siedlungsgebiet zwischen Schloss, Autohaus Gatterer und Wohngebiet in Richtung Hollenstein hin.

Wurden die Pläne zum etwa 60 Bauplätze umfassenden Projekt im vergangenen März bekannt, könnte sich hier im nächsten Frühjahr schon einiges tun. Der Gemeinderat hat kurz vor Weihnachten zumindest einmal den Auftrag für die Planungs- und Ausschreibungsarbeiten an die Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH vergeben (rund 51.000 Euro). Und auf eine weitere Entwicklung ist Bürgermeister Karl Schützenhofer (ÖVP) besonders stolz: Fertighaus-Hersteller Hartl Haus aus Echsenbach ist an einem Reihenhaus-Projekt interessiert, aktuell aber erst in einer sehr frühen Planungsphase. Mit näheren Details rechne man im Frühjahr, heißt es von Hartl Haus. Ein Vorvertrag wurde jedenfalls schon mal im Gemeinderat thematisiert. Wie Bürgermeister Karl Schützenhofer erklärt, könnten für das Projekt vier Bauplätze zu einem großen zusammengelegt werden.

Zehn Bauplätze bleiben für Einfamilienhäuser

Die Erschließung des Siedlungsgebietes soll wie berichtet in drei Etappen erfolgen. Im ersten Schritt geht es um 14 Bauplätze. „Somit bleiben vorerst zehn für Einfamilienhäuser übrig“, sagt Schützenhofer. Einer davon sei schon verkauft, ein zweiter könnte in der nächsten Gemeinderatssitzung folgen. „Momentan ist es sicher noch ein bisschen verhalten, aber es werden laufend Anfragen gestellt“, erklärt er.

Einer der nächsten Schritte sei die Schaffung eines Zufahrtsweges, über den alle Baugründe erreicht werden können. Für die Infrastruktur im neuen Siedlungsgebiet sind im Voranschlag 2022 450.000 Euro vorgesehen – Schützenhofer hofft, knapp 75 Prozent über Förderungen zurückbekommen zu können. Zur Regenwasser-Ableitung ist wie berichtet kein herkömmliches Kanalsystem vorgesehen, sondern ein spezielles Versickerungsnetz. Das Wasser soll dabei gespeichert werden, um schließlich geordnet abfließen zu können.

Läuft alles nach Plan, könnten – so Schützenhofer – schon im ersten Halbjahr 2022 die ersten Grundstücke bebaut werden. Wann der zweite Ausbauschritt im Siedlungsgebiet starten wird, hänge von der Nachfrage ab: Läuft der Verkauf gut, kann die nächste Tranche aktiviert werden. Abgesehen von den Arbeiten im Bauland sind fürs nächste Jahr keine großen Projekte in Kirchberg geplant. „Wie viele andere Gemeinden müssen auch wir sparen“, sagt Schützenhofer.