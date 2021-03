Ein Siedlungsprojekt historischen Ausmaßes läuft in der Marktgemeinde Kirchberg allmählich an: Im gleichnamigen Hauptort, der mit Jahresbeginn bei etwa 500 Einwohnern hielt, soll Bauland für immerhin etwa 60 bis 65 Häuslbauer geschaffen werden.

Manko bremst Zuzug und fördert Abwanderung. Das Interesse nach Baugründen sei in der Gemeinde groß, berichtet Bürgermeister Karl Schützenhofer (ÖVP) von „laufenden Anfragen“. Aus öffentlicher Hand seien aber nur noch Restbestände in Fromberg verfügbar, im restlichen Gemeindegebiet sei man auf private Anbieter von Bauland angewiesen, „aber die kann und will man natürlich auch nicht zum Verkauf zwingen“. Dieses Manko sorge derzeit dafür, dass immer wieder Interessenten an andere Gemeinden mit vorhandenem Angebot verloren gehen, das steht dem eigentlich erhofften leichten Wachsen der Gemeinde freilich im Weg.

Drei Etappen für insgesamt etwa 70.000 m2 Grund. Schon heuer soll das Problem der Vergangenheit angehören: Die Marktgemeinde will im Dreieck zwischen Schloss, Autohaus Gatterer und Siedlungsrand in Richtung Hollenstein von zwei Eigentümern insgesamt etwa 70.000 m 2 Grund ankaufen und in drei Etappen aufschließen.

NOEN, M. Lohninger

Die Umwidmung für das stattliche Gebiet ist seit einigen Tagen rechtsgültig, die beiden Kaufverträge stehen laut Bürgermeister Schützenhofer allmählich vor dem Abschluss. Das Okay für die Kaufabsicht und das erforderliche Darlehen gibt es aus dem Gemeinderat bereits, offen ist unter anderem noch das grüne Licht aus dem Land NÖ für die Finanzierung.

Verkauf könnte im Mai starten. Gestartet werden soll von der Hollensteiner Seite. Hier sollen in einer ersten Tranche noch vor dem Sommer erste etwa 22 Bauplätze parzelliert und für den Verkauf ausgeschrieben werden.

Etwa 1,2 Millionen Euro gibt die Marktgemeinde für die Gründe aus. „Die müssen durch die Verkäufe natürlich wieder retour kommen“, sagt Schützenhofer, der die Kosten 1:1 weitergeben möchte: „Ziel ist ein Nullsummenspiel für die Gemeinde.“ Auch für heuer ist die Schaffung der ersten Siedlungsstraße inklusive Kanal und Wasser geplant, zusätzlich ist entlang der Landesstraßen L65 (in Richtung Hollenstein) und L68 (in Richtung Autohaus Gatterer) mittelfristig auch die Errichtung von Gehsteigen vorgesehen – an der L65 mit Grünstreifen.