Vor Start für Doppelhaus-Projekt: Teuerung macht sich bemerkbar

Es tut sich wieder was im neuen Kirchberger Siedlungsgebiet zwischen Schloss, Autohaus Gatterer und Ortsausfahrt in Richtung Hollenstein: Hartl Haus will dort wie berichtet eine Doppelhaus-Anlage errichten. Der Spatenstich wurde nun vorgenommen.

So soll die Doppelhaus-Anlage aussehen. Foto: Visualisierung/Hartl Haus

Insgesamt entstehen fünf Häuser mit zehn Wohneinheiten, Hartl Haus hat sich für das Projekt schon im vergangenen Winter vier Bauplätze gesichert. Die ersten Arbeiten beginnen laut Hartl Haus noch im Herbst. Bis zum Jahresende sollen die Unterbauten fertig sein, die Montage der Häuser ist fürs Frühjahr geplant. Im Herbst 2023 sollen die ersten Doppelhäuser bezugsfertig sein. Bürgermeister Karl Schützenhofer (ÖVP) freut das Hartl Haus-Projekt freilich. Aber: Die Nachfrage nach Bauplätzen für Einfamilienhäuser nehme derzeit ab. „Man merkt, dass der Hausbau teurer geworden ist und Privatpersonen zögern“, sagt er. So seien vom ersten Bauabschnitt mit 15 Grundstücken bisher fünf verkauft worden.

Neben Schützenhofer war der Fertigteilhaus-Spezialist aus Echsenbach beim Spatenstich durch Prokurist Erwin Nechwatal und Christian Essmeister vertreten: „Wir sind uns sicher, mit unseren Doppelhäusern ein Projekt zu realisieren, das großen Anklang finden wird“, betont Nechwatal. Die Wohnfläche beläuft sich auf rund 130 m² pro Haushälfte, am Dach können Photovoltaikanlagen angebracht werden.

