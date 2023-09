Fehlerhafte Kanalgebühren-Vorschreibung: Nachprüfung kommt

Die Kritik von Verena Herzog an der politischen und administrativen Kirchberger Gemeindeführung reißt auch nach dem NÖN-Artikel in der Vorwoche (hier klicken zum Weiterlesen) nicht ab: „Es wird so dargestellt, als hätten die Bürger Fehler gemacht, aber eigentlich war es die Gemeinde“, so Herzog. Sie meint, dass die Gemeinde auch bei den verbauten Flächen Fehler gemacht habe – oder einfach schlampig war.

„Teilrichtig.“ Das kommentiert ÖVP-Bürgermeister Karl Schützenhofer nun mit „teilrichtig“: „Hier geht es um drei bis vier Häuser von rund 600“. Mehrere Fertigstellungsanzeigen seien liegen geblieben, manche über Jahre. Bis das Land nun forderte, die Kanalgebühren kostendeckend zu gestalten. „Natürlich hat die Gemeinde hier Geld verloren“, so Schützenhofer.

Der Gemeinderat hat bei seiner Sitzung in der Vorwoche die Bescheide zurückgezogen, in denen die Gebühren rückwirkend verrechnet wurden – das ist nicht zulässig. Andererseits hat man beschlossen, die Kanalgebühr von 2,80 Euro auf 2,75 zu senken. Zudem werden bekannte Umbauten von einem Sachverständigen vom Ziviltechnikbüro Schwingenschlögl mit der Gemeinde nachgeprüft. Der Bürgermeister erwartet, dass man von rund 100.000 m² Wohnfläche auf ca. 130.000 m² kommen wird. „Das sind dann trotz der Kostensenkung in Summe mehr Einnahmen.“

Die Argumentation, dass es um drei bis vier Häuser geht, lässt Herzog nicht gelten – sie habe allein in ihrem Bekanntenkreis zwei betroffene Häuser. Herzog legt dafür auch Bescheide von diesen Bekannten vor. „Mir geht es um die Fälle, wo die Bürger alles richtig gemacht haben.“ Wären es nur drei bis vier Häuser, bräuchte man wohl auch keinen Sachverständigen. „Drei Leute an der Gemeinde sollten sich damit auskennen, jetzt muss mit Steuergeldern ein Externer bezahlt werden.