Was wurde aus dem Kurzzeit-Bürgermeister?

Der Süßenbacher Johann Panagl, der im Jänner den 72. Geburtstag feiert, setzte sich viele Jahre für seine Heimatgemeinde als Gemeinderat, Vizebürgermeister und Bürgermeister ein. „Ich übernahm 2013 das Bürgermeisteramt von Roland Benischek und ging 2015 in Pension“, schaut der ehemalige Landwirt zurück. In der Landwirtschaft, die sein Sohn im Nebenerwerb führt, ist er nach wie vor aktiv. Seit März hat er auch eine neue „Funktion“: Er ist Obmann des Seniorenbundes. „Das ist eine ganz neue Herausforderung und nimmt entsprechend viel Zeit in Anspruch. Außerdem wollen die Senioren nach den Einschränkungen wieder viel reisen“, lacht Panagl, der derzeit für Mitte Dezember eine Fahrt mit dem Kristallschiff in Linz organisiert. Dabei wird er von Gattin Leopoldine, die als Schriftführerin fungiert, unterstützt.

Ansonsten widmet sich Johann Panagl, der auch der Volkstanzgruppe Süßenbach und dem Dorferneuerungsverein angehört, mit vollem Einsatz seiner Familie mit zwei Kindern und vier Enkeln im Alter zwischen 8 und 26 Jahren.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.